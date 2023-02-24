Какую цель Путин поставил армии – почему россияне спешат атаковать

Во время обращения к Федеральному собранию президент России Путин внятно не озвучил цели войны против Украины, не назвал планы, которые поставил российской армии на ближайший год. Вместе с тем, принимая участие в пропагандистском шабаше в "Лужниках" диктатор намекнул на том, что Россия хочет вернуть "исторические земли", но никакой конкретики от хозяина Кремля, опять же, не прозвучало. Что думают в Кремле? Какие цели ставит Путин на второй год полномасштабной войны против Украины?

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сил и средств для захвата у РФ с каждым днем становится все меньше

Военный эксперт Олега Жданов считает, что главная цель известна уже всем, ведь о ней давно писали многие СМИ. Речь идет о захвате всей Донецкой и Луганской областей. Это та задача, которую Путин ставил перед своими генералами с первых дней вторжения и которая до сих пор недостижимая для Москвы. Своим мнением Олег Жданов поделился в интервью ТСН.ua.

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"Путину нужно предоставить собственному обществу какую-то победу. Одной из целей этой войны было заявлено захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, а также создание буферной зоны за счет областей, граничащих с уже названными. Но главная цель – захват административных границ. Поэтому для Путина на сегодняшний день это единственный пункт из заявленных, который он пытается выполнить", – отметил эксперт.

Олег Жданов отметил, уже ясно, что о захвате всей Украины, оккупации Киева не может быть и речи. Поэтому план-минимум, от которого все еще не отказался диктатор, это выход российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. Несмотря на то, что российская армия за год не смогла выполнить эту задачу, компромисс по этому вопросу Путин считает недопустимым.

Путинская армия будет пытаться наступать

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев считает, что главная цель Путина – это не дать ВСУ перейти в контрнаступление. Именно поэтому путинская армия пытается первой наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами. Свое мнение эксперт озвучил в интервью "Обозревателю".

"В это время путинская армия действует по принципу разведки боем, пытается атаковать наши позиции на четырех участках фронта – Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Угледарском. Путинские генералы действуют в пределах своих компетенций и возможностей, то есть тех ресурсов, которые они имеют, и при этом они стараются работать на опережение – перехватить инициативу", — пояснил эксперт.

Владислав Селезнев отметил, в Москве прекрасно понимают, что дело времени, когда украинцы пойдут в масштабное контрнаступление, и до этого Россия будет атаковать. Самые опасные направления не изменились – восток, юг и направление на Киев с севера.

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