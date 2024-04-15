Какой урок может извлечь Макрон из олимпийского перемирия. Военный рассказал чего ждать

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить олимпийское перемирие, а именно на время Олимпиады прекратить все военные конфликты.

Максим Жорин

Военный не верит в то, что идея французского президента будет иметь успех и будет эффективной.

"Пизд*жа за эти 10 лет мы слышали достаточно. Видимо Западу хочется извлечь сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил",

– подчеркнул военный.

По его словам, президент Франции прекрасно знает, как он или лидер любой страны может помочь миру в Украине. Здесь все просто, подчеркнул Жорин, нужно лишь отправить в Украину больше средств противовоздушной обороны, техники, а также возможно согласовать и отправку военного контингента.

При этом, как добавил Жорин, если учесть опрос, то общество Франции готово к такому развитию событий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой прекратить на время проведения Олимпийских игр все военные конфликты в мире, в том числе и в Украине. При этом он выразил надежду на то, что Китай может помочь в продвижении такого намерения.

Вместе с тем, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что всегда на время Олимпийских игр ООН принимает резолюции, в которых призывает мировое сообщество остановить военные конфликты и не совершать акты агрессии. При этом он добавил, что подобный призыв не остановил Россию от того, чтобы в феврале 2014 года начать аннексию украинского Крыма.