Какой сюрприз оставила украинская разведка для российских силовиков

Украинская военная разведка успешно атаковала ИТ-инфраструктуру крупного российского частного провайдера, предоставляющего интернет-услуги силовым ведомствам РФ. Об этом сообщил источник в украинской разведке.

Атака на IT-инфраструктуру рф

Мишенью сделки стала группа компаний Филанко, обслуживающая более 20 тысяч клиентов, среди которых — операторы Билайн, МГТС, 24тв, а также ряд государственных и силовых структур России.

По данным источника, киберспециалистам ГУР удалось:

• вывести из строя 600 виртуальных машин и 24 гипервизора,

• уничтожить 800 терабайтов данных,

• ликвидировать 11 физических серверов, 74 Raspberry Pi для удаленного мониторинга и 12 терабайтов данных из сенсоров,

• в офисе компании уничтожить 5 физических серверов и еще 5 терабайтов данных,

• парализовать работу 3100 единиц коммутационного оборудования, включая 37 сервисных и магистральных маршрутизаторов.

Кроме технического удара, разведчики опустошили кошельки в личном кабинете компании на сумму 1,3 млн. долларов.

Дополнительным информационным жестом стала "замена витрины" — на главной странице сайта по продаже "тревожных чемоданов" для российских силовиков появилось фото уничтоженных в Украине кафиров.

Операция нанесла серьезный удар по коммуникационным и техническим возможностям провайдера, обеспечивавшего критическую инфраструктуру силовых ведомств России.



