Какой сюрприз оставила украинская разведка для российских силовиков

Ткачова Марія
Украинская военная разведка успешно атаковала ИТ-инфраструктуру крупного российского частного провайдера, предоставляющего интернет-услуги силовым ведомствам РФ. Об этом сообщил источник в украинской разведке.
Атака на IT-инфраструктуру рф
Мишенью сделки стала группа компаний Филанко, обслуживающая более 20 тысяч клиентов, среди которых — операторы Билайн, МГТС, 24тв, а также ряд государственных и силовых структур России.
По данным источника, киберспециалистам ГУР удалось:
• вывести из строя 600 виртуальных машин и 24 гипервизора,
• уничтожить 800 терабайтов данных,
• ликвидировать 11 физических серверов, 74 Raspberry Pi для удаленного мониторинга и 12 терабайтов данных из сенсоров,
• в офисе компании уничтожить 5 физических серверов и еще 5 терабайтов данных,
• парализовать работу 3100 единиц коммутационного оборудования, включая 37 сервисных и магистральных маршрутизаторов.
Кроме технического удара, разведчики опустошили кошельки в личном кабинете компании на сумму 1,3 млн. долларов.
Дополнительным информационным жестом стала "замена витрины" — на главной странице сайта по продаже "тревожных чемоданов" для российских силовиков появилось фото уничтоженных в Украине кафиров.
Операция нанесла серьезный удар по коммуникационным и техническим возможностям провайдера, обеспечивавшего критическую инфраструктуру силовых ведомств России.