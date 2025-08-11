logo

Какой сюрприз оставила украинская разведка для российских силовиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой сюрприз оставила украинская разведка для российских силовиков

ГУР Украины нанесло мощный киберудар по одному из ключевых интернет-провайдеров России, обслуживающего силовые структуры

11 августа 2025, 17:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военная разведка успешно атаковала ИТ-инфраструктуру крупного российского частного провайдера, предоставляющего интернет-услуги силовым ведомствам РФ. Об этом сообщил источник в украинской разведке.

Какой сюрприз оставила украинская разведка для российских силовиков

Атака на IT-инфраструктуру рф

Мишенью сделки стала группа компаний Филанко, обслуживающая более 20 тысяч клиентов, среди которых — операторы Билайн, МГТС, 24тв, а также ряд государственных и силовых структур России.

По данным источника, киберспециалистам ГУР удалось:

вывести из строя 600 виртуальных машин и 24 гипервизора,

• уничтожить 800 терабайтов данных,

• ликвидировать 11 физических серверов, 74 Raspberry Pi для удаленного мониторинга и 12 терабайтов данных из сенсоров,

• в офисе компании уничтожить 5 физических серверов и еще 5 терабайтов данных,

• парализовать работу 3100 единиц коммутационного оборудования, включая 37 сервисных и магистральных маршрутизаторов.

Кроме технического удара, разведчики опустошили кошельки в личном кабинете компании на сумму 1,3 млн. долларов.

Дополнительным информационным жестом стала "замена витрины" — на главной странице сайта по продаже "тревожных чемоданов" для российских силовиков появилось фото уничтоженных в Украине кафиров.

Операция нанесла серьезный удар по коммуникационным и техническим возможностям провайдера, обеспечивавшего критическую инфраструктуру силовых ведомств России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о планах России существенно расширить военно-техническое взаимодействие с Индией. Об этом сообщили источники в украинской разведке.



Источник: https://hromadske.ua/viyna/249442-hur-atakuvalo-krupnoho-rosiyskoho-provaydera-iakyy-nadaye-posluhy-sylovykam-rf-dzerelo
