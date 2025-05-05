Какой «подарок» Трамп может сделать Путину, чтобы тот смягчил позицию на переговорах

Официальный Вашингтон может признать Крым российским, чтобы попытаться смягчить позицию Кремля по переговорам о мире. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Бывший глава МЗС отметил, что россияне проделывают большую работу. Они на всех участках, где это только возможно, везде постоянно забрасывают тезис о том, что Крым – российский был изначально. В ходу идут персональные связи Уиткоффа, Маск и всех остальных. Задействованы все уровни, которые только можно использовать.

"Они всегда объясняют: "Слушайте, ну при чем тут вообще? Хрущев этнический украинец, подарил в 54-м году Украине какой-то там Крым. Он всегда был наш"", — сказал Пристайко.

По его словам. Нынешняя администрация США стойко уверена в том, что признание Крыма российским может смягчить позицию РФ по переговорам. Тем не менее он считает, что это не слишком важно для международных отношений.

"Я больше скажу, немногое означает, что Соединенные Штаты признают Крым российским. На самом деле для международных отношений это не так много значит. Ну, начнет "айфон" признавать, что вы находитесь на территории России, когда вы запускаете какое-то приложение в Крыму", — подчеркнул Вадим Пристайко.

Отметим, в ходже этого же интервью Вадим Пристайко заявил, что у многих украинцев были завышенные ожидания после прихода Дональда Трампа к власти в США, ведь были надежды, что сумеет весьма оперативно решить вопрос с прекращением войны в Украине. Но этого не произошло. Все дело в том, что война в Украине – это лишь маленький процент в приоритетах Трампа, к которому он продолжает терять интерес.



