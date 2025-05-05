Какой «подарок» Трамп может сделать Путину, чтобы тот смягчил позицию на переговорах

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон может признать Крым российским, чтобы попытаться смягчить позицию Кремля по переговорам о мире. Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Бывший глава МЗС отметил, что россияне проделывают большую работу. Они на всех участках, где это только возможно, везде постоянно забрасывают тезис о том, что Крым – российский был изначально. В ходу идут персональные связи Уиткоффа, Маск и всех остальных. Задействованы все уровни, которые только можно использовать.
По его словам. Нынешняя администрация США стойко уверена в том, что признание Крыма российским может смягчить позицию РФ по переговорам. Тем не менее он считает, что это не слишком важно для международных отношений.
Отметим, в ходже этого же интервью Вадим Пристайко заявил, что у многих украинцев были завышенные ожидания после прихода Дональда Трампа к власти в США, ведь были надежды, что сумеет весьма оперативно решить вопрос с прекращением войны в Украине. Но этого не произошло. Все дело в том, что война в Украине – это лишь маленький процент в приоритетах Трампа, к которому он продолжает терять интерес.
Новости