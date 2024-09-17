Какой план Зеленский повезет Байдену: есть ли у Украины стратегия победы

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Ткачик Олеся
Чтобы иметь реалистичный план победы, необходимо сначала определить стратегию победы, основные стратегические цели, а затем переходить к планированию — стратегического и кратковременного, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Владимир Зеленский
Кроме того, по его словам, необходимо учитывать имеющиеся ресурсы, исходить из реалистической оценки своих и врага сильных и слабых сторон, динамического изменения ситуации, временных и других факторов.
В этом контексте он напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил, что план победы готов на 90%, и что в его подготовке принимали участие все лучшие специалисты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский лично повезет в Нью-Йорк "план победы" Украины. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский воспользуется возможностью осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить с лидерами стран-партнеров так называемый план победы Украины, а также необходимую помощь для его реализации. Одной из ключевых тем на встречах станет снятие ограничений использования западного оружия для ударов по территории России.
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