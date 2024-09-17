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Какой план Зеленский повезет Байдену: есть ли у Украины стратегия победы

Зеленского предостерегают от того, чтобы он вез в США нереалистичный для выполнения план победы

сегодня, 12:58
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Ткачик Олеся

Чтобы иметь реалистичный план победы, необходимо сначала определить стратегию победы, основные стратегические цели, а затем переходить к планированию — стратегического и кратковременного, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Какой план Зеленский повезет Байдену: есть ли у Украины стратегия победы

Владимир Зеленский

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать имеющиеся ресурсы, исходить из реалистической оценки своих и врага сильных и слабых сторон, динамического изменения ситуации, временных и других факторов.

"А ехать в США с нереалистичным планом столь же плохо, сколь было бы недальновидно согласиться на выполнение стратегии управления эскалацией, исповедуемой партнерами", — отметил Чалый.

В этом контексте он напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил, что план победы готов на 90%, и что в его подготовке принимали участие все лучшие специалисты.

"Ну что ж, пожелаем ему с его лучшими специалистами успехов в подготовке и реализации планов, которые почему-то узнаем уже после их представления за границей. А потом вдруг оказывается, что планы нужно еще и выполнять… А не объяснять обществу, что выполнить невозможно, потому что США подвели. Надеюсь, это будет не тот случай", – добавил Чалый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский лично повезет в Нью-Йорк "план победы" Украины. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский воспользуется возможностью осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить с лидерами стран-партнеров так называемый план победы Украины, а также необходимую помощь для его реализации. Одной из ключевых тем на встречах станет снятие ограничений использования западного оружия для ударов по территории России.





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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024puSxMbbKZy5imJZY4JgUmLUNV8TPKrP3mpyFbWd9ntJKDQ8V31NrgcjndYf9Y4Bl&id=100003056659575
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