Какой город уже окружен на 70%: почему удержание Курщины важнее Донбасса

Россия продолжает свое пришествие на востоке. Украине же приходится фактически разрываться между тем, чтобы останавливать окупантов на Донбассе и усиливать резервами подразделения на Курщине. Действительно ли на Донбассе Курахово уже оцеплено на 70%? Почему удержание территорий на Курщине важнее, чем на Донбассе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Враг жмет под Курахово

Военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина заявил, что россияне могут полностью оцепить Курахово в Донецкой области. Срок пребывания украинских защитников в городе измеряется неделями.

"Большая угроза есть. Курахово оцеплено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской", — говорит эксперт.

Он отметил, что ситуация может измениться, если у россиян закончатся ресурсы, и они не смогут наступать. Он подчеркнул, что Украине в таком случае нужно будет перебросить туда больше своих ресурсов, чтобы сопротивляться врагу.

"Но, мне кажется, при той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", — подытожил Иван Ступак.

Содержание нашего плацдарма на Курщине очень важно для всех геополитических расписаний

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что удержание территорий в Курской области России имеет огромное значение, возможно больше, чем защита позиций на востоке.

Эксперт отметил, что склады боеприпасов в Брянской области, которые уже несколько раз становились целью ВСУ, в первую очередь предназначались именно для группировки войск "Север", которая пытается контрнаступать в Курской области. Он напомнил, что несколько недель назад ВСУ поразили склады "Тихорецк" и "Торопец".

Также на днях ракеты ATACMS нанесли удар по арсеналу РФ в районе города Карачев в Брянской области. И, как отметил эксперт, это сместило все дедлайны РФ по ликвидации плацдарма ВСУ в Курщине.

По словам эксперта, сначала россияне планировали вытеснить ВСУ до 1 октября, а теперь они перенесли дату на 1 февраля. А до 25 февраля следующего года оккупанты планировали создать аналогичный зеркальный плацдарм на Сумщине, отметил эксперт.

"Поэтому, к сожалению, очень больно говорить этот тезис, но удержание нашего плацдарма на Курщине очень важно для всех геополитических расписаний и даже важнее удержания наших позиций на востоке Украины, на Донетчине и Луганщине", — подчеркнул Дмитрий Жмайло.

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