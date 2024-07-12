Какой дрон уничтожил больше всего кораблей ЧФ РФ: результаты исследования

Польские исследователи провели анализ влияния использования беспилотных морских дронов на безопасность в Черноморском регионе, сообщает научный польский журнал "Political Science and Security Studies Journal".

Дрон Magura

По данным этого исследования самым результативным оказался дрон Magura. С момента полномасштабного вторжения России именно он уничтожил наибольшее количество российских кораблей.

В частности, в материале указано, что со времени полномасштабного вторжения украинские морские беспилотники нанесли удары по 22 военным кораблям России. При этом удалось уничтожить восемь кораблей. Известно, что дроны Magura V5 поразили 14 кораблей, восемь из них были полностью уничтожены. В то же время дроны "Николай" и "Мамай" поразили два корабля, а Sea Baby – четыре.

Известно, что дрон Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) использует Главное управление разведки МО Украины, в частности, спецподразделение Group13. С помощью этого беспилотника были поражены или утоплены следующие вражеские корабли:

— разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023);

— патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды – 24 июля и 13 сентября 2023);

— десантный катер "Д-144 Серна" (утоплен 11 ноября 2023 года с "БТР-82" на борту);

— десантный катер "Д-295 Акула" (утоплен 11 ноября 2023 года);

— ракетный катер "Ивановец" (утоплен 1 февраля 2024 года);

— большой десантный корабль "Цезарь Куников" (утоплен 14 февраля 2024 года);

— патрульный корабль "Сергей Котов" (утоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");

— два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).

Также, как подчеркивает польское издание, в результате атаки в ночь на 30 мая 2024 года во временно оккупированном Крыму дроны ГУР Минобороны уничтожили два катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что именно морские дроны помогают отгонять российские корабли от Украины.



