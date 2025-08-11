Какой договор могут подписать Трамп и Путин: в чем угроза для Украины

В преддверии запланированного на 15 августа саммита между лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске среди украинцев растут страхи, что между Трампом и Путиным будет подписан договор, который не будет содержать никаких гарантий для Украины. Однако украинцам нужно раз и навсегда для себя понять – ни на какие гарантии не нужно даже надеяться. Их не будет. Такое мнение озвучил политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Хочу сразу сказать: ни на Аляске, ни где бы то ни было, ни 15.08, ни через год или два не будет подписан договор, который будет содержать какие-то гарантии. Потому что гарантии – это экзистенциальная необходимость защищать кого-то ради решения своих проблем. По-моему, куда продуктивнее для собственной безопасности, в том числе и текущей психологической, сосредоточиться не на том, как все будет плохо, а на том, какие наши красные линии", – отметил политолог.

Вадим Денисенко говорит, что он лично эти красные лени вместил бы в три вещи, которые являются абсолютной железобетонной стеной, через которую нельзя переступить. Первая – признание оккупированных территорий русскими де-юре. Вторая – запрет на поставку и производство оружия Украиной. Третья – требование закона о русском языке как втором государственном.

По словам эксперта, есть еще один пункт, на котором следует настаивать: это не допущение требования о нейтральности Украины.

"Мы не вступим в НАТО в понятной временной перспективе, но нейтральность похоронит даже теоретические планы по созданию военного альянса в треугольнике Лондон-Варшава-Киев. По-моему, такой подход явно более конструктивен, чем сейчас рассказывать об изменах, которые пока даже не существует", – подытожил политолог.

