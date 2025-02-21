Какой благодарности Трамп и его окружение требуют от Украины: как на это реагировать

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Кравцев Сергей
Последние заявления со стороны президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения не перестают шокировать. В частности, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение к "справедливому". А еще подчеркнул, что Украина должна быть благодарнее США. Какую еще большую благодарность хочет новая администрация США? Как Украине адаптироваться к новым реалиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что ему лично удивительно слышать от администрации Дональда Трампа, где якобы требуют от Украины "больше благодарности за то, что сделал американский народ".
Сергей Гармаш подчеркнул, что он в очередной раз хотел бы выразить благодарность американскому народу, который три года помогал тем, кто своей кровью обеспечивал неучастие его солдат в военных действиях в Европе. Если бы не ВСУ, американцы, согласно 5 статье НАТО, уже лили бы свою кровь где-нибудь в Литве или Эстонии.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко напоминает, что после победы Дональда Трампа на выборах начинали с прогнозов по стратегиям Трампа в должности президента США. Затем перешли к анализу его экстравагантных действий и заявлений. Далее – к психоанализу действий нарцисса, решившего, что он Бог. И вот теперь докопались до сути – раскрылся давно законсервированный российский агент "Золотые струи".
Читайте на портале "Комментарии" — на этой неделе в споре между Украиной и США может быть поставлена точка: о чем идет речь.
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