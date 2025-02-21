Какой благодарности Трамп и его окружение требуют от Украины: как на это реагировать

Последние заявления со стороны президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения не перестают шокировать. В частности, госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение к "справедливому". А еще подчеркнул, что Украина должна быть благодарнее США. Какую еще большую благодарность хочет новая администрация США? Как Украине адаптироваться к новым реалиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Новые заявления администрации США выглядят непрофессионально и инфантильно

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что ему лично удивительно слышать от администрации Дональда Трампа, где якобы требуют от Украины "больше благодарности за то, что сделал американский народ".

"У меня возникает только одна ассоциация: в военном госпитале оперируют раненого, разорванного врагами воина, а хирург требует от него денег за помощь, благодарности за то, что он вообще пришел в операционную, да еще и извинений за высказывания, которые воин кричал, когда его резали без наркоза… Выглядит настолько непрофессионально, инфантильно, что кажется плохим спектаклем...", – отметил эксперт.

Сергей Гармаш подчеркнул, что он в очередной раз хотел бы выразить благодарность американскому народу, который три года помогал тем, кто своей кровью обеспечивал неучастие его солдат в военных действиях в Европе. Если бы не ВСУ, американцы, согласно 5 статье НАТО, уже лили бы свою кровь где-нибудь в Литве или Эстонии.

Надо помнить, что Трамп – не наш президент и не ему решать нашу судьбу

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко напоминает, что после победы Дональда Трампа на выборах начинали с прогнозов по стратегиям Трампа в должности президента США. Затем перешли к анализу его экстравагантных действий и заявлений. Далее – к психоанализу действий нарцисса, решившего, что он Бог. И вот теперь докопались до сути – раскрылся давно законсервированный российский агент "Золотые струи".

"Не знаю, что будет делать американский народ, чтобы спасти свою страну. Нам остается только одно – объединиться для защиты нашего права называть страну своей, вместе определять ее будущее, общим трудом добиваться ее процветания. Это право жить с достоинством, а не чувствовать себя бессильным в своей стране. Это право, за которое веками сражались народы и дорого за него платили, но никто не жалел о высокой цене. И нужно помнить, что Трамп – не наш президент и не ему решать нашу судьбу", – отметил Андрей Сенченко.

Читайте на портале "Комментарии" — на этой неделе в споре между Украиной и США может быть поставлена точка: о чем идет речь.



