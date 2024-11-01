Какова следующая цель россиян после Селидового: где может воспламениться

Россияне продолжают давить. В частности, хотя в Генштабе и отрицают эту информацию, DeepState сообщает, что РФ оккупировала Селидово и стремительно продвигается дальше. Чем помогла долговременная оборона Селидового? Где риск нового наступления россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Украина выиграла время

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Радио NV" рассказал, что российские оккупанты попытаются развить свой успех после захвата Селидового.

Эксперт отметил, что оборона города предоставила украинской армии возможность выиграть важное время и приостановить темпы продвижения захватчиков. Кроме того, это, по меньшей мере, на два месяца отсрочило битву за Покровск.

"Сейчас намерения российских войск – это фланговые атаки. Они будут развивать тактику клещей. Я думаю, что враг может сконцентрироваться в первую очередь именно на Курахове как на приоритетном направлении, чтобы вести бои непосредственно в населенном пункте", – считает эксперт.

По его мнению, затем российские захватчики сосредоточат силы для атаки на Покровск. Однако это не значит, что они не будут пытаться продвинуться в сторону города сейчас – его попытаются оцепить с флангов.

"Южный фланг на северо-запад от Селидово и северный фланг через Мирноград. Таким образом будет пытаться действовать враг, здесь характер его действий понятен. Покровск готовится к этой битве. Курахово и Покровск — это будет от нескольких недель до нескольких месяцев тяжелых боев. А дальше увидим, насколько хватит сил и ресурсов у врага. Сколько они будут готовы класть по 40 тысяч. Если в сентябре мы видели более 38 тысяч потерь, то в октябре отметка пересечет 40 тысяч", — пояснил Мусиенко.

Запорожская область сейчас под угрозой

Военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина отметил, что существует риск наступления российских окупантов на Запорожье, поэтому Украина должна рассматривать самые плохие варианты.

По его словам, Силы обороны Украины, расположенные на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться".

"Наши военные с того направления прямо говорят: "Мы уже несколько месяцев ожидаем, что что-то должно начаться". Кажется, месяц назад уже была попытка наступления на Запорожском направлении. Очень примерно это между Гуляйполем и Большой Новоселкой прямо по админгранице между Донецкой и Запорожской областями россияне имели продвижение на север", — заметил эксперт.

Иван Ступак отметил, что россияне стремятся обрезать всю Донецкую область. Сейчас Силы обороны видят подготовку россиян, в связи с чем "когда-то оно начнется", впрочем, пока неизвестно когда. В то же время необходимо рассматривать самые плохие варианты и быть к ним готовым.

"Рассчитывать, что Запорожье не возьмут? Так им и не надо брать, они будут его разрушать", — говорит эксперт.

Он считает, что Запорожская область действительно находится под угрозой.

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