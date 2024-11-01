Какова следующая цель россиян после Селидового: где может воспламениться

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Кравцев Сергей
Россияне продолжают давить. В частности, хотя в Генштабе и отрицают эту информацию, DeepState сообщает, что РФ оккупировала Селидово и стремительно продвигается дальше. Чем помогла долговременная оборона Селидового? Где риск нового наступления россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Радио NV" рассказал, что российские оккупанты попытаются развить свой успех после захвата Селидового.
Эксперт отметил, что оборона города предоставила украинской армии возможность выиграть важное время и приостановить темпы продвижения захватчиков. Кроме того, это, по меньшей мере, на два месяца отсрочило битву за Покровск.
По его мнению, затем российские захватчики сосредоточат силы для атаки на Покровск. Однако это не значит, что они не будут пытаться продвинуться в сторону города сейчас – его попытаются оцепить с флангов.
Военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина отметил, что существует риск наступления российских окупантов на Запорожье, поэтому Украина должна рассматривать самые плохие варианты.
По его словам, Силы обороны Украины, расположенные на Запорожском направлении, уже несколько месяцев ожидают, что "что-то должно начаться".
Иван Ступак отметил, что россияне стремятся обрезать всю Донецкую область. Сейчас Силы обороны видят подготовку россиян, в связи с чем "когда-то оно начнется", впрочем, пока неизвестно когда. В то же время необходимо рассматривать самые плохие варианты и быть к ним готовым.
Он считает, что Запорожская область действительно находится под угрозой.
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