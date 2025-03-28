Какова логика действий Путина: почему он хочет поскорее договориться с Трампом по Украине

Кандидат исторических наук и эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет как можно быстрее договориться с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Однако историк отмечает, что Путин не планирует заключать мир.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Громенко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о планах Путина в переговорах с Трампом. По его словам, пока ситуация в переговорах с США на стороне РФ, глава Кремля хочет договориться с Трампом о фиксации награбленного в Украине, однако без окончания войны.

"Сейчас Путин должен спешить до тех пор, пока США так или иначе выступают ситуативным партнером России. Есть основания полагать, что Путин хотел бы завершить вооруженную часть этого конфликта в его понимании, то есть не заключить мир, не выйти из территории Украины, а просто перестать стрелять", – говорит Громенко.

Историк отмечает, что Путин хотел бы свои планы осуществить в это время, ведь администрация президента США пока благосклонно относится к России и такому варианту "разрешения конфликта". Однако Громенко считает, что отношения между Путиным и Трампом ухудшатся, поэтому российский диктатор планирует поскорее договориться с президентом США.

"Поэтому Путин сейчас должен, пока ситуация складывается в его пользу, максимально зафиксировать то, что он уже отхватал от Украины, и с награбленным выйти из игры. Вот такая примерно его логика на ближайшие несколько месяцев", — заявил Громенко.

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