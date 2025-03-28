Какова логика действий Путина: почему он хочет поскорее договориться с Трампом по Украине

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Slava Kot
Кандидат исторических наук и эксперт Украинского института будущего Сергей Громенко считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет как можно быстрее договориться с президентом США Дональдом Трампом по Украине. Однако историк отмечает, что Путин не планирует заключать мир.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Сергей Громенко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим мнением о планах Путина в переговорах с Трампом. По его словам, пока ситуация в переговорах с США на стороне РФ, глава Кремля хочет договориться с Трампом о фиксации награбленного в Украине, однако без окончания войны.
Историк отмечает, что Путин хотел бы свои планы осуществить в это время, ведь администрация президента США пока благосклонно относится к России и такому варианту "разрешения конфликта". Однако Громенко считает, что отношения между Путиным и Трампом ухудшатся, поэтому российский диктатор планирует поскорее договориться с президентом США.
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