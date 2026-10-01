Какое смертельное оружие готовит РФ на смену «Шахедам»: Стерненко раскрыл тревожные детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сейчас от власти раздаются многие заявления о работе над противодействием реактивным Шахедам. Перехватчики "реактивов" начали разрабатывать больше года назад, серийные изделия будут в этом году, но это будет временное решение, которое даст нам выиграть немного времени. Уже сейчас следует бросить все силы на противодействие другой угрозе, которая в следующем году омрачит все, что сейчас производят реактивные дроны. Об этом рассказал бывший советник министра обороны, волонтер и блоггер Сергей Стерненко.
Ракета Бандероль. Фото: из открытых источников
Он продолжает, однако для собственного производства не хватает критических компонентов в больших количествах – головок самонаведения, реактивных двигателей и т.д. Технологии есть у партнеров. Производства компонентов тоже, но нуждаются в масштабировании. Пока неизвестно, работаем ли мы как государство с партнерами в этом направлении.
Сергей Стерненко отмечает, что еще один инструмент – малая реактивная, в том числе учебная, авиация. Для перехвата таких ракет необязательно требуются современные истребители. На мировом рынке есть другие решения, которые можно относительно быстро имплементировать, но для этого нужна и работа с партнерами, и адекватное и открытое изменение командования Воздушных Сил. С последним у нас вообще большая беда.
Также издание "Комментарии" сообщало – целенаправленный террор мостов: кафиры ударили "Шахедом" по Южному мосту в Киеве.