Какими могут быть гарантии безопасности для Украины

The New York Times опубликовало материал о возможных вариантах гарантий безопасности для Украины, предложенных бывшей помощницей генсека НАТО Камилем Грандом. Она представила концепцию, включающую военную, разведывательную и дипломатическую поддержку со стороны Запада.

Гарантии безопасности для Украины

По ее замыслу, в Украине может быть развернут европейский контингент "Сил успокоения" численностью от 15 до 20 тысяч военных. Они должны находиться на большом расстоянии от линии фронта, выполняя задачи поддержки ВСУ.

Отдельно рассматривается идея привлечения международных наблюдателей как от отдельных государств, так и от ООН. Они могут работать на передовой в невооруженном формате. Дополнительным инструментом контроля ситуации могут стать спутники и беспилотники.

США, по плану, должны обеспечивать Украину оперативными разведданными, в частности, спутниковым мониторингом и отслеживанием передвижения российских войск. Также речь идет о возможном участии Вашингтона в подготовке украинских военнослужащих. В случае обострения ситуации от США ожидают готовности применить авиационные и морские силы.

Планированием такой миссии, по мнению Гранд, должно руководить НАТО. В идеале – непосредственно новоизбранный генсек Альянса Марк Рютте, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич и Соединенные Штаты.

Этот сценарий может стать одним из ключевых элементов формирования долгосрочных гарантий безопасности для Украины в противостоянии с Россией.

