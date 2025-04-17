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Каким будет ответ РФ на действия ВСУ на Курщине и Белгородщине: украинцев испугали перспективами

оккупанты хотят реализовать свой сценарий на украинской земле

сегодня, 15:25
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Клименко Елена

Вооруженные силы Украины выступают за создание буферной зоны на территории Курской области РФ с целью обезопасить пограничные украинские регионы от атак противника. В то же время Россия стремится реализовать схожий сценарий на украинской земле — в частности, на Сумщине. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДOM.

Каким будет ответ РФ на действия ВСУ на Курщине и Белгородщине: украинцев испугали перспективами

Фото: 24 Канал

По его словам, операция ВСУ на территории Курской области должна была предотвратить новое наступление российских войск на Сумскую и Харьковскую области. Эти цели удалось достичь по меньшей мере на несколько недель.

"В результате нехватки у наших войск боеприпасов, техники, а также из-за нехватки резервов, врагу удалось частично оттеснить украинские подразделения на Курском направлении. Кроме того, несколько недель назад российские силы зашли на Сумщину, прикрываясь формированием так называемой "зоны безопасности"", — отметил Романенко.

Он пояснил, что под этим прикрытием РФ активизировала боевые действия в приграничных районах, в том числе между Сумщиной, Курщиной и Белгородщиной – именно там украинские силы провели рейд.

Романенко считает, что аналогичную "буферную зону" Кремль может попытаться создать и в Харьковской области, где в последнее время наблюдается рост активности российских сил.

Кроме того, эксперт сообщил, что Россия планирует новую волну мобилизации – до 160 тысяч человек. Приблизительно 100 тысяч из них могут быть направлены на фронт после завершения подготовки.

Напомним, недавно областные власти Сумщины опровергали слухи о присутствии регулярных вражеских войск в регионе, отметив, что украинские силы продолжают удерживать оборону на Сумском и Курском направлениях.

Портал "Комментарии" писал, что украинские военные заходят на территорию России в ответ на враждебную агрессию, ведь на любые действия противника необходимо отвечать активно. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью "Фабрика новостей".



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