Какие требования выставят Украине в Стамбуле: почему это ловушка Путина

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Кравцев Сергей
Обсуждая стамбульские вояжи Украины и России все чаще звучит мысль в экспертной среде, что так называемые переговоры, которые инициировал Путина в Турции, могут стать ловушкой для Киева. Почему это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Переговоры в Стамбуле
Военный эксперт Игорь Романенко отметил в эфире общенационального телемарафона, что какими бы ни были переговоры с россиянами, их ход нетрудно предсказать.
Эксперт считает, что представители страны-агрессора сразу будут требовать от Украины максимум пользы для себя, например, четыре области Украины, а украинская сторона не будет соглашаться с этим.
Рассуждая о том, сколько могут продлиться переговоры в Стамбуле, военный эксперт отмечает, что переговорный процесс Путин может затянуть на длительное время и даже до конца 2025 года.
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире телемарафона заявил, что российский диктатора Владимир Путин сразу попытался навязать свои правила игры. Он не зря предложил для переговоров именно Стамбул, как аллюзию на переговоры 2022 сразу после начала полномасштабного вторжения, где Путин фактически требовал капитуляции Украины.
По его словам, предлагая возвращение к Стамбулу, российский лидер фактически заманивает Украину в ловушку. Украина ведь не может отказаться от переговоров и поддержки США.
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