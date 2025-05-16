Какие требования выставят Украине в Стамбуле: почему это ловушка Путина

Обсуждая стамбульские вояжи Украины и России все чаще звучит мысль в экспертной среде, что так называемые переговоры, которые инициировал Путина в Турции, могут стать ловушкой для Киева. Почему это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Переговоры в Стамбуле

Стамбульские переговоры могут продолжаться даже до конца 2025 года

Военный эксперт Игорь Романенко отметил в эфире общенационального телемарафона, что какими бы ни были переговоры с россиянами, их ход нетрудно предсказать.

Эксперт считает, что представители страны-агрессора сразу будут требовать от Украины максимум пользы для себя, например, четыре области Украины, а украинская сторона не будет соглашаться с этим.

"Учитывая, что этого никто не будет ни видеть, ни слышать, люди Путина выйдут из зала переговоров и сразу обвинят Украину во всех земных грехах. Путин это уже сделал во время подведения итогов парада в Москве. То есть грязь на Украину из его уст полилась еще до начала переговоров в Стамбуле. Что будет после их окончания, можно себе только представить. Поэтому Путин формирует для себя выгодные условия, а, к сожалению, президент США Трамп ему в этом подыгрывает, поскольку в конце 12 мая не нажал на рычаги жестких санкций", — объясняет военный эксперт.

Рассуждая о том, сколько могут продлиться переговоры в Стамбуле, военный эксперт отмечает, что переговорный процесс Путин может затянуть на длительное время и даже до конца 2025 года.

Путин хорошо все просчитал

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире телемарафона заявил, что российский диктатора Владимир Путин сразу попытался навязать свои правила игры. Он не зря предложил для переговоров именно Стамбул, как аллюзию на переговоры 2022 сразу после начала полномасштабного вторжения, где Путин фактически требовал капитуляции Украины.

"Это, по сути, по логике Путина должно напоминать, что переговоры должны идти на российских условиях", — говорит политолог.

По его словам, предлагая возвращение к Стамбулу, российский лидер фактически заманивает Украину в ловушку. Украина ведь не может отказаться от переговоров и поддержки США.

"Если мы отказываемся от этого предложения Путина, тогда мы фактически против переговоров, нас будут обвинять, что мы не хотим переговоров, и Путин будет апеллировать этим к Трампу. Если мы соглашаемся, тогда уже в Стамбуле нам будут выдвигать те же требования, которые были в апреле 2022-го года, — о демилитаризации, денацификации и т.п., а также новые", — сказал Фесенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоров Украины и РФ может не быть: что уже заявляют в МИД Турции.



