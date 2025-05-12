Какие требования РФ выставит Украине в Стамбуле: раскрыты аппетиты Кремля

На предстоящих переговорах в Турции Россия будет пытаться навязать Украине условия завершения войны, аналогичные тем, что были озвучены на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда, как напомнил политолог Алексей Буряченко, РФ предложила "мирное соглашение", фактически напоминавшее капитуляцию Украины.

Переговоры о мире

По словам эксперта, состоявшиеся 10 мая в Киеве встречи лидеров так называемой "коалиции желающих" вызывают раздражение в Кремле. Москва отрицательно воспринимает такой формат поддержки Украины со стороны союзников.

Буряченко отметил, что Кремль демонстрирует отчетливо нервную реакцию в поддержку Украины со стороны западных партнеров. По его словам, после парижской встречи "коалиции желающих" Россия активизировала свое участие в переговорном процессе. А после того, как Киев посетили сразу четыре европейских лидера, кремлевский диктатор Владимир Путин собрал своих пропагандистов и заставил их ждать официального заявления до двух часов ночи. Тогда, говорит эксперт, российский диктатор заявил о готовности РФ к прямым переговорам с Украиной.

При этом Буряченко напомнил, что Путин отказался от безусловного прекращения огня на 30 дней.

Вместе с тем кремлевский диктатор предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле, чтобы возобновить переговорный процесс. Тем не менее, он проигнорировал все ультимативные требования Украины, лидеров стран "коалиции желающих" и США. В своем заявлении Путин ни слова не упомянул о прекращении огня.

Впрочем, по словам политолога, главный вопрос заключается не в продолжительности режима тишины, а в механизмах мониторинга, которые уже были обсуждены между Украиной и ее союзниками. Россия категорически отвергла эту инициативу, ведь она ей невыгодна. Таким образом, Путин соврал, когда заявил о готовности к безусловной встрече в Стамбуле, добавил эксперт.

Кроме того, Буряченко убежден, что на переговорах в Стамбуле Путин постарается требовать капитуляции Украины.

"Страна-агрессор будет снова продвигать те условия мира, которые уже выставляла на стамбульских переговорах в 2022 году и которые для Украины абсолютно неприемлемы. Это давние требования России относительно "денатификации" и "демилитаризации" Украины, отказ Украины от вступления в НАТО или любых других союзов безопасности в будущем. сторона будет навязывать именно эти условия мира", – считает Буряченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что Путин никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским.



