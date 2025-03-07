Кремль натаивает, чтобы ее территориальные завоевания в Украине были признаны в будущем мирном соглашении. Эту позицию довели до сведения официального Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Sky News сделал посол России в Великобритании Андрей Келин.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Нам нужна будет новая Украина как нейтральное, безъядерное государство. Нужно признать территориальную ситуацию. Эти территории включены в нашу конституцию, и мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все силы украинской власти покинули эти территории", — сказал дипломат.

На вопрос, считает ли он, что американцы согласятся отдать оккупированную украинскую землю России, он сказал, что "американцы на самом деле понимают реальность".

По словам Келина, Россия "категорически исключает" перспективу размещения миротворцев НАТО в Украине, как это предлагают премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению российского посла, "они не имеют правил применения", и поэтому просто "будут сидеть в городах", что является "бессмысленным".

Вместе с тем Келин считает "безумной идеей" предложение о временном перемирии. Именно поэтому Россия видит решение своих вопросов исключительно в продвижении на поле боя, пока Вашингтон думает над конструктивными предложениями.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что война с Россией далека от завершения, а любое мирное соглашение должно быть справедливым и содержать четкие гарантии безопасности. Об этом сообщает "Sky News".

Во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины отметил, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным". Оно должно предусматривать конкретные гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России.

Владимир Зеленский категорически отрицает возможность любых территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.



