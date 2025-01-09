Какие проблемы возникли у РФ из-за атаки на Энгельс: будет ли меньше ударов по Украине

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Кравцев Сергей
Сильные взрывы и пожар на нефтебазе в российском Энгельсе стали хорошей новостью для Украины. Какие проблемы возникли у РФ из-за ударов по Энгельсу? В чем сверхважность ударов по Энгельсу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар по Энгельсу. Фото: из открытых источников
Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV" рассказал, что благодаря атаке по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области (Российская Федерация) украинские защитники отсрочили или уменьшили масштабы будущих ударов по территории нашего государства с использованием стратегической авиации.
При этом Ступак добавил, что это позволит на время уменьшить количество ударов такой авиацией по территории Украины.
Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года украинские беспилотники попадали в крупные российские склады, уничтожая там крылатые ракеты, КАБ.
По его словам, таким образом, Силы обороны Украины пытаются спасти украинскую энергосистему, наши объекты, жизнь гражданских и военных от будущих ударов с использованием стратегической авиации.
Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Петр Лакийчук в эфире "Общественного" отметил, что военный аэродром "Энгельс-2" является одним из ключевых в войне против Украины, именно поэтому его нейтрализация Силами обороны важна.
По его словам, после первых ударов по аэродрому Энгельс украинскими средствами поражения в 2022 и 2023 годах значительную часть самолетов россияне перебазировали на Кольский полуостров. Но, как отметил Лакийчук, для того чтобы нанести удар, самолеты должны перелететь на "Энгельс" и там дозаправиться и получить боекомплекты.
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