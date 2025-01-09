Какие проблемы возникли у РФ из-за атаки на Энгельс: будет ли меньше ударов по Украине

Сильные взрывы и пожар на нефтебазе в российском Энгельсе стали хорошей новостью для Украины. Какие проблемы возникли у РФ из-за ударов по Энгельсу? В чем сверхважность ударов по Энгельсу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар по Энгельсу. Фото: из открытых источников

Силы обороны Украины пытаются спасти украинскую энергосистему

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Радио NV" рассказал, что благодаря атаке по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области (Российская Федерация) украинские защитники отсрочили или уменьшили масштабы будущих ударов по территории нашего государства с использованием стратегической авиации.

"Речь идет о базе "Кристалл-2", где продолжает храниться топливо для самолетов стратегической авиации", — отметил эксперт.

При этом Ступак добавил, что это позволит на время уменьшить количество ударов такой авиацией по территории Украины.

"Нет топлива, все самолеты сидят на месте, пилоты курят бамбук и смотрят OnlyFans (соцсеть с интимным контентом – ред.) и никто никуда уже не летит", — пошутил он.

Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года украинские беспилотники попадали в крупные российские склады, уничтожая там крылатые ракеты, КАБ.

"Там был замысел такой же, но с другой стороны — самолет стоит, он заправлен, но нечем стрелять — нет ракет. И снова возвращаемся к первому варианту, что пилоты курят бамбук, отдыхают и играют в нарды", — говорит Ступак.

По его словам, таким образом, Силы обороны Украины пытаются спасти украинскую энергосистему, наши объекты, жизнь гражданских и военных от будущих ударов с использованием стратегической авиации.

"Энгельс" — один из ключевых в войне против Украины

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Петр Лакийчук в эфире "Общественного" отметил, что военный аэродром "Энгельс-2" является одним из ключевых в войне против Украины, именно поэтому его нейтрализация Силами обороны важна.

"Энгельс" – один из ключевых в войне против Украины. Это ключевой аэродром стратегической авиации, стратегических бомбардировщиков России, применяемых ими против Украины. Вообще у них три аэродрома таких. "Энгельс" – это западная часть, и зона ответственности – Европа. На Дальнем Востоке – населенный пункт Украинка, и это тихоокеанская зона. И Усть-Луга – это зона северного флота", — заявил эксперт.

По его словам, после первых ударов по аэродрому Энгельс украинскими средствами поражения в 2022 и 2023 годах значительную часть самолетов россияне перебазировали на Кольский полуостров. Но, как отметил Лакийчук, для того чтобы нанести удар, самолеты должны перелететь на "Энгельс" и там дозаправиться и получить боекомплекты.

"В "Энгельсе" была большая база Росрезерва, на которой хранились и продолжают храниться горючее для стратегической авиации и компоненты ракетного топлива. Сейчас они горят... "Энгельс" остается ключевой единицей. У них просто нет замены равноценного военного аэродрома для стратегической авиации. , где они бы совершали промежуточные посадки. Чем больше "Энгельс" будет нейтрализован, тем сложнее им будет работать. Едва ли они смогут найти ему равноценную замену", — добавил аналитик.

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