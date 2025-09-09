Какие переговоры отменены и что происходит

Рубрики
Переговоры между министрами иностранных дел Украины и Венгрии, которые должны были пройти в ближайшие дни в Будапеште, отменены.
Украина и Венгрия
Еще 5 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к венгерскому коллеге Петеру Сийярто с предложением провести личную встречу. Украинская сторона подчеркнула, что диалог вживую будет более продуктивным, чем публичные споры в онлайн-пространстве. Сибига также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии, ее рынка труда или фермеров, а также венгерская община на Закарпатье поддерживает евроинтеграционный курс Киева.
В ответ, 8 сентября, Сийярто заявил, что "мяч на стороне Украины", подтвердив готовность встретиться с украинским представителем в течение текущей недели.
Впрочем, как сообщило издание Telex со ссылкой на МИД Венгрии, украинское правительство окончательно делегировало в Будапешт другого переговорщика — вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Утко. Ожидалось, что его встреча с Сийярто состоится 11 сентября.
Таким образом, планы по прямому контакту руководителей внешнеполитических ведомств двух стран изменились, а переговоры перенесены на уровень правительственных чиновников, ответственных за евроинтеграцию.