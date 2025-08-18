logo

BTC/USD

115224

ETH/USD

4260.22

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какие гарантии безопасности должны предоставить США Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие гарантии безопасности должны предоставить США Украине

В WSJ назвали приоритеты для Украины в гарантиях безопасности, которые важны для Киева

18 августа 2025, 11:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине считают, что российский диктатор Владимир Путин хочет внести раскол в отношения Киева и Вашингтона, используя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить украинского лидера в ситуацию, когда он потеряет американскую поддержку или столкнется с кризисом внутри страны, если согласится принять "мирный план", который теперь продвигают РФ и США вместе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Какие гарантии безопасности должны предоставить США Украине

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Журналисты WSJ считают, что принятие фактического контроля РФ над украинской территорией было бы не таким сложным решением для Зеленского, если бы это сопровождалось гарантиями безопасности со стороны США, которых президент Украины давно требует, а также если бы российская власть над регионом не рассматривалась как постоянное "перекраивание границ Украины".

"Великобритания и Франция заявили, что могут развернуть войска в западной части Украины в рамках "сил безопасности", если будет достигнуто мирное соглашение, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Но они давно хотят ограниченной роли США — которую британские чиновники называют "подстраховкой" — для защиты европейских сил в случае опасности", — акцентировали в издании.

Военные аналитики придерживаются мнения, что такая роль не потребует ввода американских войск на территорию Украины, однако может включать косвенную поддержку, такую как готовность истребителей ВВС США за пределами Украины, предоставление силам Европы систем ПВО американского производства, полеты дронов над Украиной из-за пределов страны, предоставление военной разведки и транспортировки европейских солдат, а также оборудования на американских самолетах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Грэм предложил Трампу новый сценарий принуждения России к миру.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп хочет быстрой сделки по Украине: теперь у него остался всего один план.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/zelensky-heads-back-to-washington-under-pressure-from-putin-1a33fe01
Теги:

Новости

Все новости