Какие гарантии безопасности должны предоставить США Украине

В Украине считают, что российский диктатор Владимир Путин хочет внести раскол в отношения Киева и Вашингтона, используя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы поставить украинского лидера в ситуацию, когда он потеряет американскую поддержку или столкнется с кризисом внутри страны, если согласится принять "мирный план", который теперь продвигают РФ и США вместе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Журналисты WSJ считают, что принятие фактического контроля РФ над украинской территорией было бы не таким сложным решением для Зеленского, если бы это сопровождалось гарантиями безопасности со стороны США, которых президент Украины давно требует, а также если бы российская власть над регионом не рассматривалась как постоянное "перекраивание границ Украины".

"Великобритания и Франция заявили, что могут развернуть войска в западной части Украины в рамках "сил безопасности", если будет достигнуто мирное соглашение, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Но они давно хотят ограниченной роли США — которую британские чиновники называют "подстраховкой" — для защиты европейских сил в случае опасности", — акцентировали в издании.

Военные аналитики придерживаются мнения, что такая роль не потребует ввода американских войск на территорию Украины, однако может включать косвенную поддержку, такую как готовность истребителей ВВС США за пределами Украины, предоставление силам Европы систем ПВО американского производства, полеты дронов над Украиной из-за пределов страны, предоставление военной разведки и транспортировки европейских солдат, а также оборудования на американских самолетах.

