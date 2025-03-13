Какие два дальнейших сценария с Курщиной: куда враг может пытаться прорываться

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Кравцев Сергей
Ситуация на границе Курской и Сумской областей продолжает стремительно развиваться. Спикер ГПСУ Андрей Демченко при этом в эфире телемарафона рассказал, что российские войска имеют определенные успехи в Курской области (РФ), из-за чего на пограничье Сумской области в районе села Новенькое происходят боевые действия, направленные на недопущение противника на территорию Украины. Какие дальнейшие сценарии развертывания ситуации в приграничье Сумщины? Могут ли военные РФ и КНДР зайти на территорию Сумской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил, что в целом в Курской области враг достиг успехов, и зона контроля ВСУ там кардинально уменьшилась.
Главными факторам такого развития событий эксперт считает то, что враг имел кратно численное преимущество в личном составе, очень плотно использовал артиллерию и авиацию, плюс то, что ему удалось с помощью дронов перекрыть логистику.
По его словам, уже сейчас россияне пытаются продвигаться на территории нашей Сумщины. Это может свидетельствовать о том, что враг будет пытаться создать какую-то буферную зону для того, чтобы сделать невозможным там уже дальнейшие наши действия по продвижению по территории Курской области, если мы оттуда выйдем.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский допустил, что военные из Северной Кореи могут зайти в Сумскую область.
Эксперт отметил, что в случае с россиянами, очень трудно предсказать их действия, потому что, если вспомнить, еще в сентябре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что, учитывая уровень потерь, россияне должны были бы остановиться при своем продвижении на Донбассе, но они с этим не считаются.
При этом, Сергей Грабский высказал мнение, могут ли северокорейские войска, которые воюют в составе российской армии на Курщине, зайти на территорию Сумской области.
В то же время, эксперт предполагает, что потери, которые враг понес на других участках фронта, могут заставить россиян не рисковать "освобождением" Курской области и не атаковать украинские подразделения на других направлениях.
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