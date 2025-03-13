Какие два дальнейших сценария с Курщиной: куда враг может пытаться прорываться

Ситуация на границе Курской и Сумской областей продолжает стремительно развиваться. Спикер ГПСУ Андрей Демченко при этом в эфире телемарафона рассказал, что российские войска имеют определенные успехи в Курской области (РФ), из-за чего на пограничье Сумской области в районе села Новенькое происходят боевые действия, направленные на недопущение противника на территорию Украины. Какие дальнейшие сценарии развертывания ситуации в приграничье Сумщины? Могут ли военные РФ и КНДР зайти на территорию Сумской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Враг может пытаться создать какую-то буферную зону

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что в целом в Курской области враг достиг успехов, и зона контроля ВСУ там кардинально уменьшилась.

Главными факторам такого развития событий эксперт считает то, что враг имел кратно численное преимущество в личном составе, очень плотно использовал артиллерию и авиацию, плюс то, что ему удалось с помощью дронов перекрыть логистику.

"Есть два дальнейших сценария. Или мы сейчас находим в себе силы, командование имеет какие-то козыри в рукаве и может обернуть ситуацию в нашу пользу, то есть мы сможем пойти в контрнаступление. Это первый. Второй и, на мой взгляд, именно так ситуация разворачивается, — мы оттуда будем отступать. Как будет на самом деле, покажут ближайшие дни, а возможно, и часы. Очевидно, завтра мы уже будем точно знать ответ на вопрос, какой будет сценарий", — отметил Денис Попович.

По его словам, уже сейчас россияне пытаются продвигаться на территории нашей Сумщины. Это может свидетельствовать о том, что враг будет пытаться создать какую-то буферную зону для того, чтобы сделать невозможным там уже дальнейшие наши действия по продвижению по территории Курской области, если мы оттуда выйдем.

Россияне не считаются с потерями

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский допустил, что военные из Северной Кореи могут зайти в Сумскую область.

Эксперт отметил, что в случае с россиянами, очень трудно предсказать их действия, потому что, если вспомнить, еще в сентябре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что, учитывая уровень потерь, россияне должны были бы остановиться при своем продвижении на Донбассе, но они с этим не считаются.

При этом, Сергей Грабский высказал мнение, могут ли северокорейские войска, которые воюют в составе российской армии на Курщине, зайти на территорию Сумской области.

"Бесспорно, могут. Нет на границе четкого указателя, что здесь Россия, а здесь — Украина. Они выполняют боевые задачи. И, кстати, продвижение в районе Новенького выглядит, как выполнение боевой задачи по продвижению в район основной логистической магистрали с целью ее перерезания", — подчеркнул Грабский.

В то же время, эксперт предполагает, что потери, которые враг понес на других участках фронта, могут заставить россиян не рисковать "освобождением" Курской области и не атаковать украинские подразделения на других направлениях.

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