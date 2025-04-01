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Какие цели могла преследовать Украина в Белгородской области: версия эксперта

Такие действия способствуют снижению давления на других участках фронта, в частности, в Сумской области, где российские войска ведут активные атаки.

сегодня, 18:40
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Клименко Елена

Если Вооруженным силам Украины удалось взять под контроль около 5 км территории в Белгородской области, это можно рассматривать как значительный успех в реализации тактики отвлечения внимания российских войск. Такое мнение высказал военный аналитик Иван Ступак в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Какие цели могла преследовать Украина в Белгородской области: версия эксперта

Фото: из открытых источников

По его словам, эта операция напоминает "микрокурскую битву", ведь для ее проведения были привлечены минимальные силы из Курской области.

"Нам удалось оттянуть часть российских подразделений и использовать их слабость в Белгородском направлении. Это значительный успех для Украины, ведь он позволяет перераспределить вражеские ресурсы", – пояснил Ступак.

Эксперт подчеркнул, что такие действия способствуют снижению давления на других участках фронта, в частности, в Сумской области, где российские войска ведут активные атаки.

"Сумщина испытывает серьезный нажим со стороны противника, в частности с территории Курской области. Фиксируется и продвижение оккупантов, и обстрелы на глубину до 13 км", — отметил он.

Кроме того, по имеющейся информации, Россия вынуждена опрокидывать свои силы в ответ на действия ВСУ.

"Есть сообщения о передислокации 20-й армии из Харьковского и Курского направлений в Белгородскую область", – подчеркнул эксперт, добавив, что подобная тактика позволяет Украине эффективно распределять давление на разные участки фронта.

Портал "Комментарии" писал, что 31 марта российские войска продолжили наступление на северо-запад Белгородской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. 31 марта российские военкоры заявили, что у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки) продолжаются бои.



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