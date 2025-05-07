Какие будут разрушения и жертвы в случае удара по Киеву «Орешником»

В России заявили о том, что якобы выбирают цели для удара ракетой "Орешник" по Киеву. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, у "Орешника" раздельные боевые части, поэтому по каким-то конкретным целям он быть не может в принципе. Разве что, добавляет эксперт, по районам большого города, например Киеву.

Ракета Орешник

Кроме того, как указывает эксперт, скорости примерно 10 махов, которую имели боеголовки "Орешника" при ударе по "Южмашу", недостаточно для создания эффекта "кинетического оружия". Разрушения будут примерно такими, как при применении обычной баллистики. Поэтому проще ударить "Искандером" — и надежнее, и точнее.

"Действительно, "Орешник" почти невозможно перехватить имеющимися у нас средствами ПВО. Но ведь его применение разрушит очень выгодный для Кремля миф об этой ракете как супероружии", — считает эксперт.

По его словам, при ударе по "Южмашу" сложились благоприятные условия — была плотная облачность. Поэтому на видеокамерах наблюдения было видно, как с низкого неба выныривают какие-то объекты в раскаленном ореоле и стремительно падают на землю. Ужас, потому что раньше никто такого не видел. Но, говорит Кочетков, если ударить еще раз, такого впечатляющего медийного эффекта уже не будет. И мифа о супероружии тоже.

При этом эксперт добавил, что совсем не факт, что "Орешник" улетит. Дело в том, что россияне пытались несколько раз повторить удар, но у них ничего не получилось.

"Если подытожить, то вероятность такого удара невелика. Но если отстроится, то возможны разрушения и жертвы, подобные тем, что Украина уже унесла предыдущие ракетные удары со стороны недоимперии. Но ничего апокалиптического, похожего на использование ЯЗ, как намекал кремлевский фюрерок, не произойдет", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что выбрали цели для ударов по Украине ракетой "Орешник".



