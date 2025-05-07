Какие будут разрушения и жертвы в случае удара по Киеву «Орешником»

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Ткачик Олеся
В России заявили о том, что якобы выбирают цели для удара ракетой "Орешник" по Киеву. Впрочем, как говорит политический эксперт Александр Кочетков, у "Орешника" раздельные боевые части, поэтому по каким-то конкретным целям он быть не может в принципе. Разве что, добавляет эксперт, по районам большого города, например Киеву.
Ракета Орешник
Кроме того, как указывает эксперт, скорости примерно 10 махов, которую имели боеголовки "Орешника" при ударе по "Южмашу", недостаточно для создания эффекта "кинетического оружия". Разрушения будут примерно такими, как при применении обычной баллистики. Поэтому проще ударить "Искандером" — и надежнее, и точнее.
По его словам, при ударе по "Южмашу" сложились благоприятные условия — была плотная облачность. Поэтому на видеокамерах наблюдения было видно, как с низкого неба выныривают какие-то объекты в раскаленном ореоле и стремительно падают на землю. Ужас, потому что раньше никто такого не видел. Но, говорит Кочетков, если ударить еще раз, такого впечатляющего медийного эффекта уже не будет. И мифа о супероружии тоже.
При этом эксперт добавил, что совсем не факт, что "Орешник" улетит. Дело в том, что россияне пытались несколько раз повторить удар, но у них ничего не получилось.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что выбрали цели для ударов по Украине ракетой "Орешник".
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