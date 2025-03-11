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Какая теперь цель РФ в войне: социологи выяснили, что думают украинцы

Украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны, отмечают в КМИС

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

Две трети украинцев (66%) считают, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. В частности, 28% убеждены, что Россия хочет или осуществить физический геноцид украинцев, а 38% — захватить всю/большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Какая теперь цель РФ в войне: социологи выяснили, что думают украинцы

Украинцы. Фото: из открытых источников

Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. Считают, что Россия хочет захватить весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области — 7%. Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет только "денацифицировать" и демилитаризовать Украину. Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.

Как прокомментировал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны.

"В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (которые заключаются в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу", — добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в течение 14 февраля — 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.

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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1505&page=1
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