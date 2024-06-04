Какая первая цель для ракет Storm Shadow и Scalp на территории РФ: сможет ли Харьков спать спокойно

Великобритания и Франция подтвердили, что разрешили Украине использовать свои ракеты Storm Shadow и Scalp для ударов по объектам на территории РФ. Какие ключевые факторы, почему Украине позволили бить западным оружием по территории РФ? Какая первая цель для ракет Storm Shadow и Scalp на территории России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Перечень целей на территории РФ очень широк

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что первой вероятной целью атаки может стать враждебная авиабаза "Балтимор", с которой российские самолеты бьют КАБами по Харькову.

По его словам, в разных модификациях оперативная дальность этих ракет может достигать 460 километров.

"Поэтому перечень целей на территории РФ очень широк. Можно предположить, что одной из первых целей, которая может быть атакована этими ракетами, вероятно, станет российская авиационная база "Балтимор" под Воронежем. Эта база находится в зоне поражения, даже если мы говорим о дальности применения ракет Storm Shadow и Scalp на расстояние до 260 км", – говорит Рябых.

Эксперт отметил, что целей, по которым можно избивать ракетами Storm Shadow и Scalp на территории РФ очень много. Это могут быть, например, пункты управления окупантов.

"Удар по авиационной базе "Балтимор" будет вполне логичным. Поскольку именно с этого аэропорта взлетают самолеты, которые сбрасывают КАБы на Харьков. В частности, самолеты с этой авиабазы участвовали в террористическом ударе по торговому центру "Эпицентр". Также к списку возможных целей для ракет Storm Shadow и Scalp могут включаться и в большое количество пунктов управления и мест сосредоточения личного состава. Характеристики ракет Storm Shadow и Scalp больше подходят для точечных ударов по противнику", – констатировал он.

Кардинально изменилось общее восприятие российской угрозы

Военный эксперт Александр Коваленко назвал три ключевых фактора, почему Украине разрешили бить западным оружием по территории РФ. По его мнению, в 2022 году наши партнеры даже не дискутировали по теме такого разрешения для Украины, чтобы использовать западное оружие на территории РФ, это вообще было табу. Сейчас мы видим, как меняется всеобщее восприятие российской угрозы. В России больше видят террористическое государство, занимающееся геноцидом и не имеющее серьезного потенциала, чтобы угрожать странам НАТО.

"Второй фактор – это повышение террора самого Харькова, целенаправленные удары по гражданским объектам, направленный геноцид населения. И третий фактор – если бы это разрешение было предоставлено раньше, всего этого террора не произошло бы, мы ведь могли бы работать на опережение", – пояснил Коваленко.

Он также рассказал, поможет ли такое решение обезопасить Харьков и другие приграничные населенные пункты от постоянных российских атак.

По словам Коваленко, Харьков не может спать спокойно, пока не закончится война. И даже после окончания войны есть риски, что некоторое время покоя для харьковчан не будет. Это касается не только Харькова, но и всей пограничной полосы. Однако удары по российской территории могут снизить уровень террора, отодвинуть российские подразделения подальше от границы.

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