Какая новая угроза появилась для Полтавы, Днепра и Одессы: действительно ли в ВСУ появятся свои КАБы

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Кравцев Сергей
Для украинской армии стало настоящей большой проблемой большое количество КАБов у страны-агрессора. Почему скоро неприятностей может стать больше? Чем теперь может ответить Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что россияне могут значительно увеличить дальность КАБ, и тогда под угрозой окажутся не только Запорожье и другие прифронтовые города, но и Полтава, Днепр и Одесса.
Эксперт отметил, что в России со времен Советского Союза остались по наследству десятки тысяч этих бомб и в месяц они могут позволить себе использовать до 3 тысяч бомб. При этом КАБам невозможно противодействовать, отмечает эксперт, поскольку на них невозможно навестись.
Коваленко напоминает, что в 2022 году был использован первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота в 16 км, дальность 30 км. Сейчас расстояние полета этих КАБов более 80 километров.
Эксперт отмечает, если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, аналогично французским бомбам Haber или американским JDAM, то бомба сразу получает дальность полета более 150 километров.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Общественное Новости" заявил, что крылатые авиабомбы JSOW, которые должны поступить Украине в рамках нового пакета помощи от США на сумму почти в 8 млрд долларов, могут помочь Силам обороны непосредственно на линии боестолкновения.
Он добавил, что эти авиабомбы позволят решить ряд задач для сил обороны как на прифронтовой линии, так и на пограничных. В то же время, добавляет эксперт, JSOW не решат основной задачи, стоящей перед Силами обороны. А именно – уменьшение потенциала использования управляемых авиационных бомб.
Эксперт выразил надежду, что JSOW была на верхней бумажке, которую прочитали по оружию, которое передается Украине. А на других бумажках будут лучшие предложения. Поскольку речь идет о передаче ракет JASSM. Это ракета, которая может работать на 400, 950 и 1900 км. JSOW имеют возможность работать на расстояние до 500 км. Это за счет добавления реактивной тяги. Есть определенная комплектация, но сейчас она только испытывается в США.
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