Какая новая угроза появилась для Полтавы, Днепра и Одессы: действительно ли в ВСУ появятся свои КАБы

Для украинской армии стало настоящей большой проблемой большое количество КАБов у страны-агрессора. Почему скоро неприятностей может стать больше? Чем теперь может ответить Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне могут еще дальше бить КАБАми

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что россияне могут значительно увеличить дальность КАБ, и тогда под угрозой окажутся не только Запорожье и другие прифронтовые города, но и Полтава, Днепр и Одесса.

Эксперт отметил, что в России со времен Советского Союза остались по наследству десятки тысяч этих бомб и в месяц они могут позволить себе использовать до 3 тысяч бомб. При этом КАБам невозможно противодействовать, отмечает эксперт, поскольку на них невозможно навестись.

"Это не ракета, не дрон, она не имеет за собой инверсионного следа, для того чтобы на нее наводилась например противовоздушная ракета", — пояснил он.

Коваленко напоминает, что в 2022 году был использован первый российский КАБ по Бахмуту. Тогда это была высота в 16 км, дальность 30 км. Сейчас расстояние полета этих КАБов более 80 километров.

"Я не исключаю, что до конца этого года возможно улучшение характеристик УМПК до 100 километров", — отмечает он.

Эксперт отмечает, если россияне каким-то образом смогут установить на авиационную бомбу реактивный ускоритель, аналогично французским бомбам Haber или американским JDAM, то бомба сразу получает дальность полета более 150 километров.

JASSM может работать на 400, 950 и 1900 км.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Общественное Новости" заявил, что крылатые авиабомбы JSOW, которые должны поступить Украине в рамках нового пакета помощи от США на сумму почти в 8 млрд долларов, могут помочь Силам обороны непосредственно на линии боестолкновения.

"Расстояние работы в 130 километров позволит нам очень хорошо работать по линии фронта. Мы говорим об уничтожении военной техники или группировке, которая находится на линии боестолкновения. Но здесь надо понимать, что их нужно использовать на самолетах F-16. самолеты", – сказал Храпченький.

Он добавил, что эти авиабомбы позволят решить ряд задач для сил обороны как на прифронтовой линии, так и на пограничных. В то же время, добавляет эксперт, JSOW не решат основной задачи, стоящей перед Силами обороны. А именно – уменьшение потенциала использования управляемых авиационных бомб.

Эксперт выразил надежду, что JSOW была на верхней бумажке, которую прочитали по оружию, которое передается Украине. А на других бумажках будут лучшие предложения. Поскольку речь идет о передаче ракет JASSM. Это ракета, которая может работать на 400, 950 и 1900 км. JSOW имеют возможность работать на расстояние до 500 км. Это за счет добавления реактивной тяги. Есть определенная комплектация, но сейчас она только испытывается в США.

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