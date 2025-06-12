Как заставить Россию остановиться на линии фронта: простой и действенный метод от военного

Мировые медиа распространяют информацию, что война в Украине зашла в тупик. При этом продолжают звучать предложения со стороны США. Так, спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог отметил, что США предлагают прекращение боевых действий на линии фронта, которая сложилась сейчас, без юридического признания оккупации.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что не так с предложением и что действительно поддержит Украину и приблизит победу.

По его словам, предложение США реально, если бы не одно "но". Такое предложение уже было. Военный напомнил, что такой сценарий предлагали Европа, Украина и США, предлагали год назад, и в этом году весной предлагали.

"Несколько раз предлагали. Но Россия на это категорически не соглашается. Москва настаивает на переговорах без прекращения огня. В бесконечных переговорах со своими нереальными ультиматумами", — отметил Сазонов.

Что касается дальнейших действий в такой ситуации, то, по мнению военного, все очень просто.

"Если есть видение, которое устраивает Украину, Соединенные Штаты и Европу, а не устраивает только Россию, что мы должны делать? Дать им жесткий и понятный "урок демократии". Когда большинство решает, а меньшинство подчиняется. Санкции на уровне блокады с завтрашнего дня. И за попытки сотрудничать — также. Бесконечные и сразу поставки оружия в Украину без страха перед "эскалацией", – дал совет партнерам Сазонов.

По его словам, только так это работает.

"Начинаем? Снова поговорили и разошлись?", — поинтересовался военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ГУР назвали имя миллионного уничтоженного оккупанта.



