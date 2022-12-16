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Как выглядят взрывы в Украине с борта самолета (ВИДЕО)

Украинская журналистка опубликовала видео, на котором виден вид российских взрывов на территории Украины.

сегодня, 12:57
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Автор:

Slava Kot








Российская Федерация совершила очередные ракетные обстрелы Украины 16 декабря. По предварительным данным, Россия выпустила 60 ракет, некоторые из них попали по украинской территории. Украинская журналистка Ирина Шлепина опубликовала видео, на котором видны взрывы в Украине с самолета. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал " Факты ICTV" .

Как выглядят взрывы в Украине с борта самолета (ВИДЕО)

Зафиксировали ракетные обстрелы с борта самолета. Фото: из открытых источников

Очередные преступления Российской Федерации попали на камеры. Россия произвела масштабный террористический запуск ракет 15 декабря по Украине.

Украинские власти, заявили о попадании в российские снаряды по Киеву, Харькову, Днепру, также взрывы слышали в Кривом Роге.

Кроме упомянутых городов, ПВО также работало на территории Житомирщины, Винницкой, Хмельницкой, Николаевской и других украинских областей.

Последствия российских обстрелов были видны также из окна самолета, пролетавшего над Модовой. На видео видны столбы, поднимающиеся над ровной поверхностью облаков.

Просмотреть видео из окна самолета в Молдове, который зафиксировал взрывы, можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция руководителя Офиса президента на массовый запуск российских ракет по Украине 15 декабря. Андрей Ермак назвал россиян " закомплексованными неудачниками", которыми они были и остались до сих пор. Также руководитель Офиса президента напомнил, что украинская "ПВО — это сила".

Также "Комментарии" писали о российском военном самолете, разбившемся на территории Бурятии вблизи аэропорта Улан-Удэ. Все члены экипажа в количестве трех человек погибли. В сеть попало видео с места аварии вертолета МИ-8.




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Источник: https://t.me/FAKTY_ICTV/43615
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