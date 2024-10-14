Как выглядит «освобожденный» комбинат «Азовсталь» сейчас (ВИДЕО)

Форпост Мариуполя. Место героического сопротивления украинских Героев русскому нашествию. В Мариупольском горсовете опубликовали видео, которое сняли оккупанты на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Азовсталь. Фото иллюстративное

"Следы тотальных обстрелов и массированных бомбардировок свидетельствуют о масштабах трагедии и одновременно о силе несокрушимости духа украинских воинов", – написали в горсовете.

В то же время, журналист Денис Казанский прокомментировал это видео, отметив, что так выглядит территория, которую россия уже "спасла".

"Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, захваченный более года назад, разрушен и брошен. За это время его даже не разминировали. Останки оборудования просто ржавеют, их пилят на металл и увозят российские военные, но металла так много, что придется вывозить годами.

Прийти, все уничтожить, ограбить и бросить – национальная идея российских имперцев", – написал Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В россии при содействии минобороны РФ работают над игрой о так называемом "сво". Планируется сделать в жанре одиночной стратегии с упором на военную тактику. "Новинку" уже анонсируют российские пропагандисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Ключевая задача перед разработчиками — сделать продукт, который в наглядном и интерактивном формате расскажет о событиях нескольких эпизодов военных действий в Донбассе — в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте и других городах. Минобороны оказывает консультационную поддержку на всех этапах, чтобы "обеспечить правдоподобие всех событий".