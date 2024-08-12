Как ВСУ удалось так быстро продвинуться в Курские области: как перехитрили врага

Одной из ключевых причин успешного продвижения в Курской области РФ стала эффективная дезинформационная кампания, превзошедшая работу российской разведки. Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на Главреде.

Бои в Курской области

Эксперт вспомнил недавнее интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова, где он заметил, что существует угроза с севера. Мусиенко предположил, что эти заявления были частью подготовки к предстоящей операции, в частности для того, чтобы оправдать опрокидывание украинских войск в Сумскую область, что могло бы вызвать вопросы у противника.

Он также отметил, что сообщения о наличии вражеских группировок в районе Суджи, которые могли атаковать Сумскую область, были частью этой стратегии дезинформации. Это позволило создать эффект внезапности, что чрезвычайно важно для успешного проведения операций такого уровня.

"В конце концов, враг оказался неподготовленным, что позволило нам продвинуться вглубь его территории", — подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин и Генштаб РФ полностью дезориентированы из-за эффективной кампании ВСУ в Курской области. Якобы том диктатор даже приказал устроить провокацию на ЗАЭС, чтобы испугать мир. Расчет на то, что Украину заставят прекратить Курскую операцию в обмен на стабильность на АЭС.

При этом известно, что РФ уже опрокидывает свои войска из Украины обратно в РФ. Впрочем, захватить Донецкую область она все же не отломилась. Именно поэтому захватчики там и дальше проводят активные штурмы.



