Как восстановить утраченный военный билет: пошаговая инструкция

Военный билет — один из ключевых документов для военнообязанных, резервистов и призывников в Украине. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде, но бумажный документ остается обязательным для ряда процедур, таких как внесение изменений в учетные данные или снятие с военного учета.

Как восстановить потерянный военный билет. Фото из открытых источников

Впрочем, как и любой другой документ, военный билет можно потерять или повредить. Министерство юстиции Украины опубликовало официальную инструкцию по возобновлению военного билета.

Какие последствия потери военного билета

Статьей 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что потеря или порча военного билета является нарушением и назначен штраф:

— от 510 до 850 гривен за первое нарушение,

— от 850 до 1700 гривен в случае повторного нарушения или во время действия военного положения.

Чтобы избежать санкций, необходимо как можно скорее начать процедуру обновления документа.

Как восстановить военный билет

Процедура восстановления зависит от того, является ли человек военнообязанным или военнослужащим.

Как восстановить военный билет для военнообязанных, резервистов и призывников

Подать заявление в районный или городской ТЦК и СП, объяснив обстоятельства потери. Для восстановления военного билета нужно предоставить следующие документы:

— паспорт;

— матовое цветное фото 3х4 см;

— поврежденный военный билет или его остатки (при наличии).

— решение о выдаче нового документа принимается руководителем ТЦК и СП.

Как восстановить военный билет для военнослужащих

Представить рапорт командиру, указав причины потери документа. После служебного расследования для возобновления военного билета необходимо предоставить следующие документы:

— рапорт о потере военного билета;

— паспорт;

— матовое фото 3×4 см (без уголка);

— поврежденный документ или его остатки (при наличии);

— выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

Согласно нормативным требованиям новый военный билет должен быть выдан в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления в ТЦК и СП.

Военный билет – это не только учетный документ, но и подтверждение военного статуса человека. Его утрата может привести к юридическим последствиям и осложнениям при взаимодействии с военными структурами. Оперативное обращение в соответствующие органы поможет быстро получить новый документ и избежать проблем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минобороны ответили, когда в Украине введут электронный военный билет.

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