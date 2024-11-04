Как в начале вторжения: у россиян есть замысел, ради которого сжигают резервы

В Запорожском направлении российские захватчики очень активно готовятся к интенсивным боевым действиям, отмечает военкор Богдан Мирошников.

Бои в Донецкой области

По его информации, с Пологовского района оккупанты сняли значительную часть резервов, которые перебросили ближе к Каменскому и Орехову. Кроме того, добавил Мирошинков, в направлении Гуляйполя также проводят перегруппировку.

"Кажется, намечается еще один очень горячий участок. Может, кажется, а может враг пойдет в наступательные действия широким фронтом по всей линии боевого столкновения в области. Увидим, потому что логику врага сейчас сложно понять, и они реально могут вместо одного участка пойти в массированное наступление на всех участках в регионе", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что прошедшая неделя была самой сложной на фронте с весны 2022 и эта неделя будет не лучше.

"Враг пользуется собственным преимуществом на все 300%. Потери у них такие, что кто-либо уже свернул бы подобное наступление. Но не болотные мразоты. И пока я не думаю, что у кого-то есть понимание (даже сам враг), где предел их потенциала. Потому что они сейчас не думают о будущей обороне или чем-то подобном", – говорит Мирошников.

По его мнению, похоже, что россияне, похоже, решили под ноль использовать свой потенциал без всяких рамок и границ.

"Действия врага еще примерно с сентября не поддаются логике – именно из-за быстрого сжигания резервов для быстрого продвижения. Вот в чем проблема. И прикол в том, что они только прибавляют интенсивность из-за постоянного потока мяса", — говорит эксперт.

Мирошников подчеркивает, что Украина сейчас во второй сложнейшей ситуации после начала полномасштабного вторжения. Первая, по его словам, продолжалась с 24.02.22 до середины лета 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Украина вернуть оккупированные территории военным путем.



