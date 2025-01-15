Как улучшить мобилизацию: офицер ВСУ назвал действенные инструменты

Для улучшения показателей мобилизации в Украине необходимо совершить ревизию предприятий, которые забронировали своих сотрудников, и призвать в армию детей украинских элит, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Массовая мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

"В плане мобилизации нам нужно не так уж много: выполнять действующее законодательство; умерить аппетиты отдельных руководителей ТЦК и СП; возложить обязанность формирования списка стратегических предприятий на Генштаб; наладить механизмы депортации уклонистов в Украину; провести всеобщую мобилизацию детей политических и административных элит; мобилизовать в штурмовики тех, кто занимался процессами организации незаконного пересечения границы уклонистами", — перечислил Николай Мельник.

Он добавил, что при таких условиях лица в возрасте от 18 до 24 лет можно не мобилизовать, но и не разрешать им выезжать за границу, чтобы они были максимально заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, то отказ от американских рычагов влияния через сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перестроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.