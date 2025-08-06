Как украинская земля приносит сотни миллионов дохода России

Россия продолжает использовать оккупированные украинские территории в качестве ресурсной базы для собственной экономики. По данным агентства Reuters, в прошлом году захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей обеспечили около 3% общего зернового урожая РФ. Эти объемы имели стратегическое значение для Кремля на фоне падения российского производства на 14% из-за неблагоприятной погоды.

Оккупация как агробизнес

В этом году оккупационная администрация Луганской области заявила о планах собрать 1 миллион тонн зерна. По рыночным оценкам этот урожай может принести России примерно 230 миллионов долларов. Однако эта прибыль, по данным украинской стороны, базируется на систематическом присвоении украинских аграрных ресурсов. Министерство экономики Украины заявляет, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже увезла не менее 15 миллионов тонн украинского зерна.

Украинские власти подчеркивают, что похищенное зерно экспортируется под видом российского. Его смешивают с продукцией, выращенной на территории РФ, а затем переправляют за границу — в основном через порты Черного моря. Такая схема усложняет возможность отследить реальное происхождение продукции. Международные трейдеры, с которыми пообщались журналисты Reuters, признали: после смешивания и без четкой маркировки установить источник зерна практически невозможно.

Киев планирует обратиться к западным союзникам с призывом ввести санкции против компаний, покупающих такое зерно. Однако без прозрачных инструментов контроля эта инициатива пока выглядит сложной для реализации.

Таким образом, Россия фактически монетизирует войну: используя украинское зерно, она укрепляет свои позиции на международном рынке, в то же время нанося серьезный ущерб как украинской экономике, так и глобальной системе продовольственной безопасности. Это не просто аграрная статистика — это очередное измерение оккупационной политики, которая ставит под угрозу и закон, и мораль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что, несмотря на постоянные обстрелы и разрушения, в прифронтовом Покровске на Донетчине до сих пор остаются около 1370 мирных жителей. Из-за сложной ситуации безопасности въезд в город почти заблокирован, а эвакуация осложнена.