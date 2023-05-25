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Как украинцы воспринимают собственную жизнь во время войны, - результаты опроса

Несмотря на стрессы, плохой сон, ощущение опасности во время войны, украинцы умеют находить поводы для радости, даже в такое тяжелое время

сегодня, 12:20
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Автор:

Белоокая Ира

Европейская Бизнес Ассоциация вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели опрос "Барометр качества жизни", в котором разбирались, как жить в войне, пишут "Комментарии".

Как украинцы воспринимают собственную жизнь во время войны, - результаты опроса

Жизнь на Украине во время войны. Фото из открытых источников

Результаты опроса откровенно шокировали исследователей. Ведь 30% респондентов, на вопрос "как они оценивают свой уровень жизни в Украине", ответили, что – положительно. Еще 31% жителей страны не удовлетворены современными реалиями. А вот 39% — рассматривают сегодняшнюю жизнь как удовлетворительную.


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"Лучшие оценки дают молодые люди от 16 до 25 лет и жители столицы", — говорится в опросе.

В то же время значительно хуже украинцы воспринимают свой уровень заработка в период войны. Учитывая результаты опроса, подавляющее большинство, а это 85% респондентов не удовлетворены степенью собственных доходов. Зато 13% украинцев хватает денег, и только 2% считают, что зарабатывают больше, чем достаточно. При этом 53% опрошенных ежемесячно получают менее 10 тысяч гривен, еще 76% — зарабатывают до 20 тысяч гривен. В целом же местом своей работы удовлетворены лишь 34% опрошенных.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в супермаркете можно купить грибы, которые помогают бороться с депрессией: вы никогда бы на них не подумали Обычно мы проходим мимо них и ищем на полках магазинов что-то более привычное и привлекательное.

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