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Как украинцы относятся к программе "Контракт 18-24"

Поддерживают ли украинцы программу поощрения молодежи к армии "Контракт 18-24".

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении специальных однолетних контрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Исследование Active Group выяснило, какое отношение в украинцев к программе "Контракт 18-24".

Как украинцы относятся к программе "Контракт 18-24"

Отношение украинцев к программе Контракт 18-24

Согласно результатам опроса Active Group, украинцы разделились в вопросе спецконтрактов для добровольцев в возрасте 18-24 лет. Однозначно поддерживают подобную инициативу 20,9% респондентов. Еще 29,9% заявили, что скорее поддерживают, чтобы молодые люди могли подписывать контракт на специальных, более выгодных условиях.

Категорическое против программы поощрения добровольцев "Контракт 18-24" выступило 17,2% респондентов. Еще 22,4% ответили, что скорее не поддерживают подобную инициативу. Остальные 9,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос о контрактах для молодежи.

Таким образом, 50,8% украинцев в той или иной степени поддерживают программу "Контракт 18-24", а 39,6% респондентов выступают против.

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Отношение украинцев к программе Контракт 18-24. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, как военные реагируют на инициативу Минобороны с привлечением в армию добровольцев с проектом "Контракт 18-24".

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны рассказали, сколько уже желающих подали заявки по программе "Контракт 18-24". Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что количество обращений в мобильном приложении "Резерв+" по заключению годового "мотивационного контракта" для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку 10 тысяч.



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