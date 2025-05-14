Как украинцы относятся к "хотелкам" РФ по завершению войны: появились результаты нового опроса

Большинство граждан Украины не поддерживают ни один из предложенных мирных планов от США, Евросоюза или Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период со 2 по 12 мая 2025 года.

Требования РФ по завершению войны (фото из открытых источников)

Наибольшее неприятие вызвало условный план мира от России — его категорически не воспринимают 82% опрошенных украинцев. Только 10% респондентов выразили готовность рассмотреть возможность принятия подобных условий.

Условный план Российской Федерации предусматривает:

существенное сокращение численности Вооруженных сил Украины и ограничение в снабжении вооружений;

официальный отказ Украины от намерений вступления в НАТО;

передачу под контроль России Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей;

признание всех оккупированных Россией украинских территорий как части РФ;

движение Украины в направлении членства в Европейском Союзе;

полная отмена санкций США и Европы в отношении русской Федерации.

В каждом из регионов Украины большинство населения выступило против такого сценария. Даже в южных и восточных областях, где обычно фиксируется большая лояльность к компромиссам, поддержку оказали только по 16% респондентов.

Наибольшую условную поддержку получил общий вариант мирного плана, предложенный Украиной и Европейским Союзом — 51% участников опроса сообщили, что могут принять его, хотя часто с оговорками. В то же время 40% считают этот план полностью неприемлемым.

Этот условный план включает в себя:

предоставление Украине мощных гарантий безопасности со стороны Европейского Союза и США;

фактическое сохранение оккупированных Россией территорий под ее контролем без их официального международного признания;

продолжение евроинтеграционного курса Украины;

смягчение санкций против России со стороны США по достижении стабильного мира.

Что касается варианта мирного урегулирования, условно приписываемого Соединенным Штатам Америки, его воспринимают лишь 29% опрошенных. Причем, большинство из них отметили, что такая поддержка является вынужденным компромиссом. В то же время 61% респондентов заявили, что считают его абсолютно неприемлемым.

По данным КМИС, условный план США включает следующие пункты:

предоставление гарантий безопасности Украине исключительно со стороны стран Европы без участия Соединенных Штатов;

сохранение контроля России над нынешними оккупированными территориями;

официальное признание Соединенными Штатами Крыма частью русской Федерации;

продолжение европейского курса Украины;

полное снятие санкций с РФ со стороны США и Евросоюза

Опрос показывает, что украинское общество демонстрирует устойчивую позицию по территориальной целостности и национальному суверенитету. Большинство не готово принять компромиссы, предусматривающие уступки в пользу России или ослабление международного давления на Кремль.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, верят ли украинцы, что мирное соглашение с РФ остановит агрессию Кремля. В нашем государстве 54,1% граждан не верят, что в ближайшее время Украина и Россия смогут подписать мирное соглашение. В то, что такой документ возможен, верят 27,9% опрошенных, еще 18% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности в период с 24 апреля по 4 мая.