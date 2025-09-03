Как Украина уничтожила ядерную доктрину: почему это теперь теоретический мусор

Рубрики
Slava Kot
Министр иностранных дел 2020-24 годов Дмитрий Кулеба заявил, что во время войны против России, Украине удалось опровергнуть ядерную доктрину сдерживания в мире, действовавшую последние 70 лет. По словам Кулебы, это ломает всю схему, на которой был построен международный порядок.
Украина уничтожила доктрину ядерного сдерживания. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в эфире проекта "История Без Мифов" заявил, что благодаря тому, что Украина не сдалась после полномасштабного вторжения РФ, была разрушена доктрина ядерного сдерживания.
Бывший глава МИД отметил, что Украина не вписывается в этот кейс. Кроме того, украинские военные не просто не сдались, но и "решились и стали первой в мире страной, совершившей вторжение на территорию ядерной страны, еще и постоянно бомбит в глубину ядерной страны".
По мнению Кулебы, если Украина не проиграет, то все, над чем работали специалисты в сфере ядерного сдерживания, последние 70 лет окажется "теоретическим мусором".
Также дипломат отметил, что эта доктрина похожа на видение президента США Дональда Трампа.
По мнению экс-министра, ядерная доктрина переживает кризисные времена через Украину, технологическое изменение войны и появление искусственного интеллекта, который, по словам Кулебы, может быть "намного опаснее ядерного оружия".
