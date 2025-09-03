Как Украина уничтожила ядерную доктрину: почему это теперь теоретический мусор

Министр иностранных дел 2020-24 годов Дмитрий Кулеба заявил, что во время войны против России, Украине удалось опровергнуть ядерную доктрину сдерживания в мире, действовавшую последние 70 лет. По словам Кулебы, это ломает всю схему, на которой был построен международный порядок.

Украина уничтожила доктрину ядерного сдерживания. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в эфире проекта "История Без Мифов" заявил, что благодаря тому, что Украина не сдалась после полномасштабного вторжения РФ, была разрушена доктрина ядерного сдерживания.

"Украина опровергла всю ядерную доктрину сдерживания в мире. Вся ядерная доктрина построена на том, что нет смысла противостоять ядерному государству, потому что по лестнице эскалации ты в конце концов проигрываешь — тебя просто накроют ядеркой и это конец", — сказал Кулеба.

Бывший глава МИД отметил, что Украина не вписывается в этот кейс. Кроме того, украинские военные не просто не сдались, но и "решились и стали первой в мире страной, совершившей вторжение на территорию ядерной страны, еще и постоянно бомбит в глубину ядерной страны".

По мнению Кулебы, если Украина не проиграет, то все, над чем работали специалисты в сфере ядерного сдерживания, последние 70 лет окажется "теоретическим мусором".

Также дипломат отметил, что эта доктрина похожа на видение президента США Дональда Трампа.

"Трамп тоже так смотрит на мир. В его картинке мира меньшая страна должна по определению подчиниться большей стране. Он так думает. Для него кейс Украины чем опасен, что его мозолит? Если Украина к чему-то заставит Россию на своих условиях, то это я приду решать какие-то вопросы, а мне скажут: "А зачем ты пришел? Мы гордая нация, мы готовы сражаться"", — объяснил Кулеба.

По мнению экс-министра, ядерная доктрина переживает кризисные времена через Украину, технологическое изменение войны и появление искусственного интеллекта, который, по словам Кулебы, может быть "намного опаснее ядерного оружия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире может появиться еще одна ядерная страна.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба назвал 4 пророссийских человека в команде Трампа. Кто во главе их лагеря.