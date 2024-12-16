Дональд Трамп сможет предложить Украине НАТО в обмен на территории

Трамп должен разработать такой план, который устроит Украину номинально отказаться от части территории в пользу России в обмен на безопасность, которая может быть гарантирована только вступлением в НАТО. О том, как именно Трамп может закончить войну в Украине, советует в Foreign Affairs Майкл Макфол, экс-посол США в Москве.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Для этого Трамп должен сначала отправить в Украину все оружие, которое было обещано, а затем заявить о намерении предоставить еще большее вооружение, чтобы остановить стремление России к продолжению войны.

Путин может начать переговоры только тогда, когда российская армия больше не будет иметь возможность захватывать новые украинские территории.

Макфол подчеркивает, что Путина нужно убедить, что США не покинут Украину.

Трамп должен убедить Зеленского согласиться на прекращение боевых действий. Это будет нелегко, ведь для этого украинцам придется отказаться от стремления освободить все украинские территории, притом что большинство в Украине против такого сценария.

Немедленное вступление Украины в НАТО может компенсировать вынужденные территориальные уступки, это единственный аргумент, посредством которого Трамп может убедить украинцев прекратить воевать.

Только возможность членства в НАТО может убедить Зеленского согласиться на формулу, в которой Киев признает, что будет стремиться к воссоединению Украины только мирными средствами.

Вступление Украины в НАТО укрепит Альянс опытной армией и даст Западу немало экономических преимуществ.

Кроме того, эксперт отмечает, что Украина также могла бы поставлять другим союзникам по НАТО воздушные, морские и наземные беспилотники, производимые украинцами.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что премьер Словакии Фицо предрек судьбу Украины и заявил, что не поддерживает вступление страны в НАТО.