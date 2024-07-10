Как США могли помочь Путину взять Харькова: Зеленский сделал признание

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел довольно быстро оккупировать Харьков пока была задержка помощи от США. Речь идет о пакете на 61 млрд долларов, который не могли одобрить полгода и из-за чего у украинской армии начались серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сказал в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, сообщает Офис президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что с момента решения до момента, когда снаряжение поступает в бригады, нужно много времени. И Путин хотел этим воспользоваться.
Президент добавил, что Украина забрала людей из поселков, оккупированных Россией в Харьковской области, поскольку Путину не важно, кого убить. Также, по словам Владимира Зеленского, Россия понесла значительные потери в повторной Харьковской операции.
Глава государства признал, что Киев потерял ряд поселков вдоль нашей границы, но все же удалось забрать людей, сохранить их жизни. Проходила эвакуация разных категорий людей, потому что российским оккупантам все равно кого убивать.
Однако сейчас наблюдается сложная ситуация на востоке страны. По словам президента, Украина еще ждет определенного оборудования, чтобы оснастить бригады.
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