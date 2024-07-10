Как США могли помочь Путину взять Харькова: Зеленский сделал признание

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хотел довольно быстро оккупировать Харьков пока была задержка помощи от США. Речь идет о пакете на 61 млрд долларов, который не могли одобрить полгода и из-за чего у украинской армии начались серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов и вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сказал в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что с момента решения до момента, когда снаряжение поступает в бригады, нужно много времени. И Путин хотел этим воспользоваться.

"И конечно Путин понимал, и понимает это. И поэтому у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе. И они (люди – ред.) живут, а по ним бьют каждый день, потому что хотят спровоцировать хаос и заставить людей сбежать. Это для него цель. Он сделал это в самом начале войны, он пытался сделать это со столицей, но люди были крепкими и поэтому мы сохранили нашу столицу, и я думаю нашу страну", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина забрала людей из поселков, оккупированных Россией в Харьковской области, поскольку Путину не важно, кого убить. Также, по словам Владимира Зеленского, Россия понесла значительные потери в повторной Харьковской операции.

Глава государства признал, что Киев потерял ряд поселков вдоль нашей границы, но все же удалось забрать людей, сохранить их жизни. Проходила эвакуация разных категорий людей, потому что российским оккупантам все равно кого убивать.

"Вы видели, ему (Путину – ред.) не важно кого убить – солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Для него это была очень высокая цена этой операции", — сообщил Владимир Зеленский.

Однако сейчас наблюдается сложная ситуация на востоке страны. По словам президента, Украина еще ждет определенного оборудования, чтобы оснастить бригады.

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