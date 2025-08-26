logo

Как снизить случаи СЗЧ в армии: юрист назвал единое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Как снизить случаи СЗЧ в армии: юрист назвал единое решение

Юрист объяснил, что поможет снизить случаи СЗЧ в ВСУ и сделать систему эффективной.

26 августа 2025, 15:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Заслуженный юрист Украины Николай Голомша считает, что нынешний подход к проблеме самовольного ухода из части (СЗЧ) не работает и предлагает радикальное решение. По его словам, случаи СЗЧ уменьшит создание военной полиции, прокуратуры и судов.

Как снизить случаи СЗЧ в армии: юрист назвал единое решение

Как снизить случаи СЗЧ. Фото из открытых источников

Голомша в эфире Новости.LIVE раскритиковал деятельность института военного омбудсмена, называя ее "формальной и безрезультатной". По его мнению, проблема заключается в отсутствии реальных полномочий и правовой регламентации.

"Деятельность военного омбудсмена — она к большому сожалению на сегодняшний день не имеет правовой аргументации достаточной. Она не имеет полномочий, которые бы давали ей возможность влиять. Извините, но что гражданский человек понимает в военной сфере?", — утверждает юрист.

По словам Голомши, необходимо создать органы судебной юстиции в военной сфере, которые будут состоять из прокуратуры, полиции, судов. По мнению юриста, это позволит снизить количество случаев СЗЧ и ввести системный контроль за соблюдением законов в воинских частях.

"Я убежден, что СЗЧ прекратится. Не только потому, что будет репрессивное действие, но и потому, что будет репрессивное действие к нарушителям внутри воинской части, к командирам, к приказам, которые противоречат закону. Все это урегулируется, это системный вопрос", — уверяет Голомша.

Специалист уверен, что введение военной юстиции позволит установить четкую ответственность за нарушения, а также создать механизмы защиты прав военнослужащих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько военных удалось вернуть на службу с СЗЧ.

Также "Комментарии" писали о том, как мужчины могут избежать ответственности за СЗЧ.



Источник: https://www.youtube.com/live/uUtY0HioEuI?si=mVoKZ5FEkbX51_LH
