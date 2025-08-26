Как снизить случаи СЗЧ в армии: юрист назвал единое решение

Рубрики
Заслуженный юрист Украины Николай Голомша считает, что нынешний подход к проблеме самовольного ухода из части (СЗЧ) не работает и предлагает радикальное решение. По его словам, случаи СЗЧ уменьшит создание военной полиции, прокуратуры и судов.
Как снизить случаи СЗЧ.
Голомша в эфире Новости.LIVE раскритиковал деятельность института военного омбудсмена, называя ее "формальной и безрезультатной". По его мнению, проблема заключается в отсутствии реальных полномочий и правовой регламентации.
По словам Голомши, необходимо создать органы судебной юстиции в военной сфере, которые будут состоять из прокуратуры, полиции, судов. По мнению юриста, это позволит снизить количество случаев СЗЧ и ввести системный контроль за соблюдением законов в воинских частях.
Специалист уверен, что введение военной юстиции позволит установить четкую ответственность за нарушения, а также создать механизмы защиты прав военнослужащих.
