Как сейчас выглядит фронтовой Часов Яр: в МВД показали ужасные фото

Так сейчас выглядит Часов Яр. Когда-то в этом городе проживало около 13 000 человек. Но после прихода россиян осталась только пустота. Фото разрушенного городка, расположенного возле оккупированного ныне Бахмута, показали в МВД.

Часов Яр. Фото: МВД Украины

Бойцы батальона "Донбасс" 18 Славянской бригады НГУ героически защищают город, отражая ежедневные атаки врага.

В городе продолжаются тяжелые бои.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что город Часов Яр под Бахмутом на Донетчине тоже превратился в боевую крепость. Здесь продолжаются ожесточенные городские бои. По данным военных, чуть больше половины города потеряно, но еще "далеко не конец".

Военкор Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются бои за остатки многоэтажек на западе города. "Под +/- стойким контролем Сил Обороны находятся 3 квартала, еще в одном — продолжаются бои. ЛБС в том четвертом квартале фактически отсутствует. Ни одно здание врагу легко не дается. Проблема только в том, что там в основном хрущевки, которые можно относительно легко". разбирать "танками и артой. Даже с панелями 80-90х так оно не работает. Там сложнее это сделать", – отмечает журналист.

Также "Комментарии" писали, что в городе достаточно сложная ситуация, при этом в населенном пункте остается более 200 человек. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

По словам Чауса, на 22 января в городе проживает 220 человек, эвакуация замедлилась. "Люди не реагируют на наши призывы к эвакуации, и доказать им что-то очень сложно. В результате возникает ситуация, когда эвакуация становится невозможной или чрезвычайно рискованной", — подытожил начальник городской администрации.