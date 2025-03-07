logo

BTC/USD

85964.16

ETH/USD

2137.82

LTC/USD

106.09

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как распознать враждебные ИПСО: в Армия+ появился новый курс для военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Как распознать враждебные ИПСО: в Армия+ появился новый курс для военных

Украинских защитников будут учить противодействовать информационно-психологическим операциям врага

7 марта 2025, 16:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В приложении Армия+ запустили вторую часть курса об информационной стойкости. Она поможет военным распознавать манипуляции и обезвреживать информационные угрозы, которые могут повлиять на ход боевых действий. Чем уникален новый курс и как он поможет на фронте – разбирались "Комментарии" ссылаясь на Минобороны.

Как распознать враждебные ИПСО: в Армия+ появился новый курс для военных

Фото из открытых источников

Курс "Информационная стойкость: противодействие враждебной ИПСО" содержит два модуля по четыре урока каждый. По завершению каждого модуля участники проходят тестирование, а после всего курса – финальный экзамен с получением сертификата.

Особенностью обучения являются практические примеры, демонстрирующие, как работает вражеская пропаганда, какие методы использует враг и как на них реагировать. По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, этот курс способен не только оградить военных от информационных атак, но и реально уберечь жизнь.

"Пользователи узнают о том, какими бывают информационные и психологические операции врага, по каким каналам они распространяются и как защитить себя и собратьев от них. В условиях военного положения тщательное соблюдение этих советов действительно может уберечь жизнь и здоровье", – сказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Предыдущая часть курса о кибербезопасности стала одной из самых популярных в приложении – за два месяца ее прошли 14 000 военных, а 78% слушателей успешно завершили обучение. В общей сложности платформа Армия+ уже предлагает семь актуальных курсов для подготовки бойцов в разных сферах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что воинские части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно подавать отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/u-armiya-z-yavivsya-novij-navchalnij-kurs-pro-efektivnu-protidiyu-ipso
Теги:

Новости

Все новости