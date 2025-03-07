Как распознать враждебные ИПСО: в Армия+ появился новый курс для военных

В приложении Армия+ запустили вторую часть курса об информационной стойкости. Она поможет военным распознавать манипуляции и обезвреживать информационные угрозы, которые могут повлиять на ход боевых действий. Чем уникален новый курс и как он поможет на фронте – разбирались "Комментарии" ссылаясь на Минобороны.

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Курс "Информационная стойкость: противодействие враждебной ИПСО" содержит два модуля по четыре урока каждый. По завершению каждого модуля участники проходят тестирование, а после всего курса – финальный экзамен с получением сертификата.

Особенностью обучения являются практические примеры, демонстрирующие, как работает вражеская пропаганда, какие методы использует враг и как на них реагировать. По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, этот курс способен не только оградить военных от информационных атак, но и реально уберечь жизнь.

"Пользователи узнают о том, какими бывают информационные и психологические операции врага, по каким каналам они распространяются и как защитить себя и собратьев от них. В условиях военного положения тщательное соблюдение этих советов действительно может уберечь жизнь и здоровье", – сказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Предыдущая часть курса о кибербезопасности стала одной из самых популярных в приложении – за два месяца ее прошли 14 000 военных, а 78% слушателей успешно завершили обучение. В общей сложности платформа Армия+ уже предлагает семь актуальных курсов для подготовки бойцов в разных сферах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что воинские части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно подавать отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором.