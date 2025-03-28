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Как Путин манипулирует Трампом и заставляет его выбрать сторону РФ в войне против Украины

Сейчас на столе у Трампа два сценария развития событий в Украине – хороший и плохой

28 марта 2025, 18:08
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Ткачик Олеся

Для Украины есть два возможных сценария развития событий – один положительный, другой выгоден Кремлю, считает военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, именно ко второму варианту стремится кремлевский диктатор Владимир Путин.

Как Путин манипулирует Трампом и заставляет его выбрать сторону РФ в войне против Украины

Дональд Трамп

Он подчеркнул, что позитивный сценарий предполагает усиление поддержки Украины, в частности, предоставление дополнительного вооружения и боеприпасов. Важным шагом может стать вопрос введения иностранного военного контингента, возглавляемого Францией и Великобританией. Если Соединенные Штаты поддержат эту инициативу, то это значительно повысит шансы ее реализации.

Еще одним ключевым фактором станет усиление санкционного давления на Россию. Как говорит Мусиенко, эта формула будет работать только при действиях с позиции силы.

Впрочем, по его словам, есть и негативный сценарий – это тот, к которому стремится российский диктатор. Путин пытается использовать нынешнюю ситуацию, чтобы утомить Дональда Трампа затягиванием переговорного процесса, не дающего желаемых результатов. Его цель – сместить фокус внимания таким образом, чтобы Украину стали воспринимать как главную проблему и усиливать давление именно на Киев.

Такое давление, по мнению Мусиенко, может заключаться в прекращении поставок военной помощи. Впрочем, по его мнению, пока не ясно, какой именно из этих двух вариантов выберет Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор сделал ряд резонансных заявлений, свидетельствующих о том, что Кремль выходит из переговоров по миру в Украине. В частности, между прочим, Путин хочет внешнего управления Украиной до тех пор, пока в стране не пройдут выборы. При этом диктатор самоуверенно утверждает, что ВСУ скоро будут разбиты.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4VNIyltK9Ek
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