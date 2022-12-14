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Как проблемы со светом повлияют на цену продуктов

Перебои с электроэнергией не могут не повлиять на стоимость и дефицит продовольствия

сегодня, 18:26
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Автор:

Моесеенко Валентина

По словам заведующего отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Института аграрной экономики Инны Сало, из-за перебоев с энергоснабжением нарушается много технологических процессов в пищевом производстве, пишут "Комментарии".

Как проблемы со светом повлияют на цену продуктов

Эксперты прогнозируют рост цен

К примеру, из-за перебоев со светом нарушается процесс инкубации яиц и соответственно получение суточных цыплят-бройлеров, которых должны вырастить на мясо. "По причине нарушения технологии содержания погибает молодняк скота и птицы. Кроме того, возникают сложности с производством кормов, переработкой и хранением конечной продукции в розничной сети", — отмечает эксперт.

Перебои с электроэнергией больше всего затронут такие продукты, как полуфабрикаты, овощи, фрукты, хлеб, мясомолочные продукты, рыба и рыбопродукты. Учитывая нынешние энергетические проблемы, ученые Института аграрной экономики прогнозируют увеличение к Новому году розничных цен на разные виды мяса – на 7-10%. Стоимость молока и ассортиментного ряда молочной продукции может вырасти в среднем на 10-15%. А овощи борщового набора подорожают до 15–20%.

"Цена хлеба может увеличиться максимум на 7-10%. Очень существенно подорожает выпечка, торты, печенье. Потому что таким образом производители могут компенсировать и сбалансировать цену на социальные сорта хлеба и предотвращать дефицит", — прогнозируют аналитики.

Как прогнозируют в Институте аграрной экономики, ухудшение ситуации с отключениями электроэнергии или системными перебоями в ее поставке может привести к сокращению предложения говядины и свинины. Однако, учитывая, что внутреннее производство мяса птицы превышает потребление, дефицита мяса птицы не должно быть.

Как писали "Комментарии", в странах традиционный праздничный стол на встречу 2023 года обойдется почти вполовину дороже, чем в прошлом. Новогоднее меню обойдется для семьи из 4 человек около 2 655 грн, то есть на 43,9 % дороже, чем в прошлом. Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 3 180 грн.



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Источник: http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3487-udar-temryavy-chy-sprychynyat-pereboyi-z-elektroenerhiyeyu-zdorozhchannya-ta-defitsyt-kharchiv-komentar-inny-salo-unian.html
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