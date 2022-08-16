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Как потерявшие работу украинцы предпенсионного возраста, смогут сохранить свою пенсию: подробности

В Украине планируется ввести новый страховой взнос

сегодня, 21:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране, возможно, будет введена уплата нового страхового взноса. Он поможет гражданам предпенсионного возраста, оставшимся без работы, иметь возможности для того, чтобы выйти на пенсию. Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Как потерявшие работу украинцы предпенсионного возраста, смогут сохранить свою пенсию: подробности

Пенсии в Украине (фото из открытых источников)

"Уже зарегистрирован законопроект. Мы впервые даем возможность людям заплатить за себя страховой взнос. Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее.",- сообщила о новации глава Министерства соцполитики.

Как подчеркнула чиновница, будет разработан образец единого заявления о присоединении. Такой документ можно будет оформить в режиме онлайн. Будущей новационной процедурой могут воспользоваться 32 категории жителей страны.

Оксана Жолнович уверена, что это важное новшество Министерства, при этом, пригодится украинцам, оставшимся без работы в предпенсионном возрасте. Ведь эти граждане или их родные смогут уплатить страховые взносы для того, чтобы иметь возможность своевременно выйти на пенсию.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&feature=youtu.be
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