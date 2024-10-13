Как политика Запада напрямую повлияла на то, что враг совершает зверства в Украине

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Ткачик Олеся
Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами — это прямой результат западной политической линии "никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.", заявил политолог Петр Олещук.
Оккупанты
При этом он отметил, что не знает ни одной подтвержденной истории о том, что россияне отказались выполнять преступные приказы.
По его словам, если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов, добавил Олещук.
При этом он добавил, что мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что вероятно, россияне расстреляли сдавшихся в плен в Курской области украинских военных.
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