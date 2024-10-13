Как политика Запада напрямую повлияла на то, что враг совершает зверства в Украине

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами — это прямой результат западной политической линии "никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.", заявил политолог Петр Олещук.

Оккупанты

"Результатом этой "генеральной линии" является четкое понимание со стороны россиян, что даже при самом плохом для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет. Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к "начальству". Чем, собственно, они и занимаются", – заявил Олещук.

При этом он отметил, что не знает ни одной подтвержденной истории о том, что россияне отказались выполнять преступные приказы.

"Привет всем российским либералам, рассказывающим, что "это война Путина". Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и с фантазией, — отметил политолог.

По его словам, если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов, добавил Олещук.

"Что касается "западных друзей", то политика "никто не должен выиграть и проиграть" сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего того ужасного зла, которое живет в их головах. И эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так устроен этот мир", — заявил Олещук.

При этом он добавил, что мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что вероятно, россияне расстреляли сдавшихся в плен в Курской области украинских военных.



