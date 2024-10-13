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Как политика Запада напрямую повлияла на то, что враг совершает зверства в Украине

Политика Запада о том, что в войне никто не должен победить и проиграть привела к тому, что враг уверен, что останется безнаказанным

сегодня, 12:18
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Ткачик Олеся

Расстрелянные украинские пленные, замученные в плену военные и гражданские, ужасные расправы и военные преступления, совершаемые в Украине россиянами — это прямой результат западной политической линии "никто не должен выиграть, никто не должен проиграть, россияне должны понять, что воевать не выгодно, это вся война Путина, а не россиян, Россия не должна распастись и т.д.", заявил политолог Петр Олещук.

Как политика Запада напрямую повлияла на то, что враг совершает зверства в Украине

Оккупанты

"Результатом этой "генеральной линии" является четкое понимание со стороны россиян, что даже при самом плохом для них сценарии никто из российских преступников за преступления на территории Украины и против украинских граждан ответственности не понесет. Поэтому лучше выполнять преступные приказы и показывать лояльность к "начальству". Чем, собственно, они и занимаются", – заявил Олещук.

При этом он отметил, что не знает ни одной подтвержденной истории о том, что россияне отказались выполнять преступные приказы.

"Привет всем российским либералам, рассказывающим, что "это война Путина". Смотрите, можно заставить воевать, убивать, совершать преступления. Можно. Но нельзя заставить делать это с удовольствием, качественно и с фантазией, — отметил политолог.

По его словам, если взять наиболее разрушительные террористические обстрелы Украины, то они часто бывают эффективными, потому что качественно спланированы, продуманы. Россияне явно вкладывают в них немало сил и получают удовольствие от результатов, добавил Олещук.

"Что касается "западных друзей", то политика "никто не должен выиграть и проиграть" сформировала у россиян чувство безнаказанности, что, в свою очередь, открыло бездну всего того ужасного зла, которое живет в их головах. И эта бездна рано или поздно выльется не только на украинцев. Так устроен этот мир", — заявил Олещук.

При этом он добавил, что мир явно заслужил все то, что его будет ждать в скором будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что вероятно, россияне расстреляли сдавшихся в плен в Курской области украинских военных.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0K2FnBp3rUkW5eTPgZ762fqSSZA37JgWYpQvndsbzKNktz4S8TAc6YBQv7vEZN9Vdl&id=100000541433652
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