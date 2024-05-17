Как подготовиться к блэкауту летом: полезные советы и список необходимых покупок

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Кунец Дарья
Иностранное слово "блэкаут" теперь, к сожалению, хорошо знакомо даже пенсионерам и людям, не знающим английского. Это аварийное прекращение электроснабжения в любой момент из-за различных непредвиденных обстоятельств. В Украине из-за обстрелов потеряна большая часть маневровой генерации. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. "В результате обстрелов мы потеряли 8 ГВт мощностей. И прежде всего маневровых мощностей, как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой… к сожалению, отключение для нас с вами неизбежны", — отметил он.
Как пережить блэкаут летом комфортно и без стресса
Портал "Комментарии" собрал советы, как подготовиться к отключениям света летом и пережить их, оставаясь в относительно безопасных и комфортных условиях.
С одной стороны, к авариям и чрезвычайным ситуациям невозможно быть полностью готовым – именно поэтому они являются экстренными событиями. С другой стороны, каждый из нас может подготовиться, снабдив себя необходимыми вещами и создав домашнюю "инфраструктуру", чтобы обеспечить комфорт и не сидеть долго в полной тишине и тьме. Можно провести время под приятным светом экономного светодиодного светильника, в тепле, со связью, едой и водой. Рекомендуем начать с нескольких простых шагов.
Блэкаут может стать настоящим испытанием в любое время года, но летом это особенно актуально из-за высокой температуры и зависимости от электронных устройств. Вот несколько советов, как подготовиться к блэкауту летом и сохранить комфорт и безопасность.
1. Создайте резервный запас воды и пищи
В случае продолжительного блэкаута может возникнуть проблема с водоснабжением. Заранее подготовьте запасы питьевой воды в расчете на 3-5 дней для каждого члена семьи. Также следует иметь запас продуктов, не требующих холодильного хранения и приготовления, например:
Консервы (рыба, мясо, овощи)
Сухие смеси (сухофрукты, орехи)
Каши быстрого приготовления
2. Подготовьте альтернативные источники света
Свечи, фонарики и светодиодные лампы на батарейках пригодятся в отсутствие электричества. Не забудьте проверить наличие запасных батареек. Также рассмотрите возможность использования фонарей на солнечных батареях, которые заряжаются днем и дают свет ночью.
3. Обеспечьте доступ к информации
Радио на батарейках или солнечных батареях поможет оставаться в курсе событий. Важно иметь при себе заряженные павербанки для мобильных телефонов. Если возможно, сохраняйте резервную SIM-карту другого оператора, чтобы устранить проблему с сетью основного оператора.
4. Продумайте охлаждение помещения
Летом особенно важно поддерживать комфортную температуру дома. Используйте следующие методы для охлаждения помещения без кондиционера:
Во избежание нагрева комнат от солнца закрывайте шторы и жалюзи.
Открывайте окна ночью, когда температура снижается, чтобы уронить прохладный воздух.
Используйте влажные полотенца для охлаждения тела. Их можно смачивать в холодной воде и накладывать на шею или на запястье.
5. Обеспечьте основные потребности в гигиене
Имейте запас основных гигиенических средств, таких как влажные салфетки, дезинфектанты для рук и туалетная бумага. Это поможет поддерживать чистоту в условиях ограниченного доступа к воде.
6. Подготовьте набор первой помощи
Аптечка должна содержать базовые медикаменты, перевязочные материалы, антисептики, средства от аллергии и другие необходимые лекарства. Также храните все важные медицинские документы и рецепты в легкодоступном месте.
7. Планируйте досуг без электричества
Длительный блэкаут может быть тяжелым психологически. Подготовьте книги, настольные игры, пазлы и другие занятия, не требующие электричества. Это поможет сохранить позитивный настрой и занять время.
8. Разработайте план действий
Обсудите с семьей план действий на случай блэкаута. Назначьте места встречи, проверьте необходимые телефонные номера и договоритесь о способе связи в случае чрезвычайной ситуации.
Подготовка к блэкауту летом включает несколько важных шагов: обеспечение запасов воды и пищи, подготовка альтернативных источников света, поддержание информационной осведомленности и охлаждение помещения. Готовность к непредсказуемым ситуациям поможет сохранить здоровье, комфорт и безопасность ваших близких.
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