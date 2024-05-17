Как подготовиться к блэкауту летом: полезные советы и список необходимых покупок

Иностранное слово "блэкаут" теперь, к сожалению, хорошо знакомо даже пенсионерам и людям, не знающим английского. Это аварийное прекращение электроснабжения в любой момент из-за различных непредвиденных обстоятельств. В Украине из-за обстрелов потеряна большая часть маневровой генерации. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. "В результате обстрелов мы потеряли 8 ГВт мощностей. И прежде всего маневровых мощностей, как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой… к сожалению, отключение для нас с вами неизбежны", — отметил он.

Как пережить блэкаут летом комфортно и без стресса

Портал "Комментарии" собрал советы, как подготовиться к отключениям света летом и пережить их, оставаясь в относительно безопасных и комфортных условиях.





Как подготовиться к летнему блэкауту

С одной стороны, к авариям и чрезвычайным ситуациям невозможно быть полностью готовым – именно поэтому они являются экстренными событиями. С другой стороны, каждый из нас может подготовиться, снабдив себя необходимыми вещами и создав домашнюю "инфраструктуру", чтобы обеспечить комфорт и не сидеть долго в полной тишине и тьме. Можно провести время под приятным светом экономного светодиодного светильника, в тепле, со связью, едой и водой. Рекомендуем начать с нескольких простых шагов.





Как подготовиться к блэкауту летом: полезные советы

Блэкаут может стать настоящим испытанием в любое время года, но летом это особенно актуально из-за высокой температуры и зависимости от электронных устройств. Вот несколько советов, как подготовиться к блэкауту летом и сохранить комфорт и безопасность.

1. Создайте резервный запас воды и пищи

В случае продолжительного блэкаута может возникнуть проблема с водоснабжением. Заранее подготовьте запасы питьевой воды в расчете на 3-5 дней для каждого члена семьи. Также следует иметь запас продуктов, не требующих холодильного хранения и приготовления, например:

Консервы (рыба, мясо, овощи)

Сухие смеси (сухофрукты, орехи)

Каши быстрого приготовления

2. Подготовьте альтернативные источники света

Свечи, фонарики и светодиодные лампы на батарейках пригодятся в отсутствие электричества. Не забудьте проверить наличие запасных батареек. Также рассмотрите возможность использования фонарей на солнечных батареях, которые заряжаются днем и дают свет ночью.

3. Обеспечьте доступ к информации

Радио на батарейках или солнечных батареях поможет оставаться в курсе событий. Важно иметь при себе заряженные павербанки для мобильных телефонов. Если возможно, сохраняйте резервную SIM-карту другого оператора, чтобы устранить проблему с сетью основного оператора.

4. Продумайте охлаждение помещения

Летом особенно важно поддерживать комфортную температуру дома. Используйте следующие методы для охлаждения помещения без кондиционера:

Во избежание нагрева комнат от солнца закрывайте шторы и жалюзи.

Открывайте окна ночью, когда температура снижается, чтобы уронить прохладный воздух.

Используйте влажные полотенца для охлаждения тела. Их можно смачивать в холодной воде и накладывать на шею или на запястье.





5. Обеспечьте основные потребности в гигиене

Имейте запас основных гигиенических средств, таких как влажные салфетки, дезинфектанты для рук и туалетная бумага. Это поможет поддерживать чистоту в условиях ограниченного доступа к воде.

6. Подготовьте набор первой помощи

Аптечка должна содержать базовые медикаменты, перевязочные материалы, антисептики, средства от аллергии и другие необходимые лекарства. Также храните все важные медицинские документы и рецепты в легкодоступном месте.

7. Планируйте досуг без электричества

Длительный блэкаут может быть тяжелым психологически. Подготовьте книги, настольные игры, пазлы и другие занятия, не требующие электричества. Это поможет сохранить позитивный настрой и занять время.

8. Разработайте план действий

Обсудите с семьей план действий на случай блэкаута. Назначьте места встречи, проверьте необходимые телефонные номера и договоритесь о способе связи в случае чрезвычайной ситуации.

Подготовка к блэкауту летом включает несколько важных шагов: обеспечение запасов воды и пищи, подготовка альтернативных источников света, поддержание информационной осведомленности и охлаждение помещения. Готовность к непредсказуемым ситуациям поможет сохранить здоровье, комфорт и безопасность ваших близких.