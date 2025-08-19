logo

Война с Россией Как отреагировал Белый дом на призыв Путина встретиться с Зеленским в Москве
Как отреагировал Белый дом на призыв Путина встретиться с Зеленским в Москве

Во время разговора Трампа с Путиным прозвучало неожиданное предложение о встрече с Зеленским в Москве, однако в Белом доме его сразу восприняли как несерьезное

19 августа 2025, 21:55
Ткачова Марія

На фоне переговоров в Вашингтоне появилась новая деталь, вызвавшая резонанс в медиа. Как сообщает Politico, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин обмолвился о возможности провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Как отреагировал Белый дом на призыв Путина встретиться с Зеленским в Москве

Путин предложил встречу Зеленскому в Москве

По данным издания, это заявление прозвучало вскользь, без конкретики или объяснений. Когда звонок завершился, находившиеся в Белом доме европейские лидеры обсудили услышанное. По словам одного из присутствующих чиновников, предложение не вызвало никакой серьезной реакции — политики сразу отмахнулись от нее.

Несмотря на это, сегодняшние заголовки СМИ сделали из этой ремарки обширную историю, хотя непосредственные участники разговора считали ее малозначимой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, одна из самых успешных прыгунок в длину последних лет, объявила о паузе в карьере после решения о четырехлетней дисквалификации за допинг.

19 августа Athletics Integrity Unit сообщила, что спортсменка отстранена от соревнований до мая 2029 из-за положительного теста на тестостерон. Дисквалификация отсчитывается с мая 2025 года, когда Бех-Романчук была временно отстранена от выступлений. Именно тогда скандал разразился накануне ее запланированного участия в Бриллиантовой лиге в Дохе. AIU отметила, что легкоатлетцы предлагали признать нарушения, которые позволили бы сократить срок наказания на один год, однако она отказалась, настаивая на своей невиновности.



https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-venue-volodymyr-zelenskyy-talk-russia/
