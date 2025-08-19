Как отреагировал Белый дом на призыв Путина встретиться с Зеленским в Москве

На фоне переговоров в Вашингтоне появилась новая деталь, вызвавшая резонанс в медиа. Как сообщает Politico, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин обмолвился о возможности провести личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Путин предложил встречу Зеленскому в Москве

По данным издания, это заявление прозвучало вскользь, без конкретики или объяснений. Когда звонок завершился, находившиеся в Белом доме европейские лидеры обсудили услышанное. По словам одного из присутствующих чиновников, предложение не вызвало никакой серьезной реакции — политики сразу отмахнулись от нее.

Несмотря на это, сегодняшние заголовки СМИ сделали из этой ремарки обширную историю, хотя непосредственные участники разговора считали ее малозначимой.

