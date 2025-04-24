Как отработала ПВО сегодня во время массированного удара по Украине

В ночь на 24 апреля 2025 года (с 19:30 23 апреля) российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Иллюстративное фото

Основное направление удара – столица Украины город Киев.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины выявлено и осуществлено сопровождение 215 воздушных целей противника:

— 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков — Брянская, Воронежская, Курская обл. — рф.);

— 37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Саратовская обл.);

— 6 крылатых ракет Искандер-К (район пусков – Донецкая обл.);

— 12 крылатых ракет Калибр (из акватории Черного моря);

— 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);

— 145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф.; Чауда – Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 подтверждено убыток 112 воздушных целей:

— 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

— 31 крылатую ракету Х-101;

— 6 крылатых ракет Калибр;

— 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

— 64 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельнитчина.

Напомним, портал "Комментарии" писал о последствиях массированной атаки по Украине: где произошли прилеты.